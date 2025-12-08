Усику приготовиться: Фьюри сделал важное заявление относительно своей карьеры

Тайсон Фьюри в начале 2025 года объявил о завершении карьеры. Это произошло после второго подряд поражения от Александра Усика.

Накануне британский боксер сделал интригующее заявление. Он на своей странице в инстаграме намекнул на возможное возвращение на ринг, информирует 24 Канал.

Что написал Фьюри о своем возвращении?

"Цыганский король", судя по его заявлению, заскучал на спортивной пенсии. Он снова хочет вернуть чемпионский титул, который потерял в 2024 году.

Король должен вернуть свой трон. Есть длинная и одинокая дорога, которой могу идти только я, но после долгих и тяжелых битв меня ждет бессмертие. Боги борются с армией из одного человека. Битву выиграл более 2 тысяч лет назад человек по имени Иисус. В честь его святого имени я иду вперед в 2026 году,

– написал Фьюри.

Отметим, что Тайсон Фьюри владел четыре года титулом WBC, который в начале 2020 года смог завоевать в битве с Деонтеем Уайлдером. Сейчас чемпионом этой организации, а также WBA и IBF является Александр Усик.

К слову. Именно против звездного американца собирается защищать пояс WBC украинский боксер. Ожидается, что их очное противостояние состоится уже в первой половине 2026 года.

Ранее британец неоднократно заявлял, что хочет провести трилогию с Усиком. Эту информацию подтверждал в комментарии для Ring Magazine и его промоутер Фрэнк Уоррен.

"Я знаю, какого боя он действительно хочет. Он хочет драться, и это снова Александр Усик. Это то, чего он хочет. Это все, о чем он говорит со мной, когда я с ним разговариваю об этом. Это поединок, которого он действительно хочет", – не скрывал Уоррен.

Что известно о карьере Тайсона Фьюри?