Усику приготуватися: Ф'юрі зробив важливу заяву щодо своєї кар'єри

Тайсон Ф'юрі на початку 2025 року оголосив про завершення кар'єри. Це сталося після другої поспіль поразки від Олександра Усика.

Напередодні британський боксер зробив інтригуючу заяву. Він на своїй сторінці в інстаграмі натякнув на можливе повернення на ринг, інформує 24 Канал.

Що написав Ф'юрі про своє повернення?

"Циганський король", судячи з його заяви, засумував на спортивній пенсії. Він знову хоче повернути чемпіонський титул, який втратив у 2024 році.

Король має повернути свій трон. Є довга та самотня дорога, якою можу йти лише я, але після довгих та важких битв на мене чекає безсмертя. Боги борються з армією з одного чоловіка. Битву виграв понад 2 тисячі років тому чоловік на ім'я Ісус. На честь його святого імені я йду вперед у 2026 році,

– написав Ф’юрі.

Зазначимо, що Тайсон Ф'юрі володів чотири роки титулом WBC, який на початку 2020 року зміг вибороти в битві з Деонтеєм Вайлдером. Наразі чемпіоном цієї організації, а також WBA та IBF є Олександр Усик.

До слова. Саме проти зіркового американця збирається захищати пояс WBC український боксер. Очікується, що їх очне протистояння відбудеться вже в першій половині 2026 року.

Раніше британець неодноразово заявляв, що хоче провести трилогію з Усиком. Цю інформацію підтверджував у коментарі для Ring Magazine і його промоутер Френк Воррен.

"Я знаю, якого бою він справді хоче. Він хоче битися, і це знову Олександр Усик. Це те, чого він хоче. Це все, про що він говорить зі мною, коли я з ним розмовляю про це. Це поєдинок, якого він справді хоче", – не приховував Воррен.

Що відомо про кар'єру Тайсона Ф'юрі?