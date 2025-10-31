Тедди Атлас выбрал неожиданный вариант соперника для Александра Усика. По его мнению, украинский боксер стремится получить новый опыт, выйдя за рамки боксерского мира, передает 24 Канал со ссылкой на Boxing247.

Стоит внимания ИИ спрогнозировал победителя боя Усик – Уордли: кто фаворит

Какого соперника для Усика выбрал Атлас?

Из-за этого выбор известного наставника упал на трехкратного чемпиона UFC Алекса Перейру.

Усик понимает, что его карьера постепенно близится к завершению, возможно, он захочет сделать что-то новое – выйти за пределы привычного для себя боксерского мира. Одним из таких вариантов может стать бой с Алексом Перейрой. Перейра – не обычный боец: он имеет громкое имя, грозную репутацию и является настоящим "бугименом" в своем виде спорта – UFC и ММА. Может ли быть лучший способ поставить точку в карьере?

– заявил Атлас.

Напомним, что в конце января текущего 2025 года Перейра сенсационно вызвал на бой Александра Усика. В интервью Championship Rounds звездный боец с уверенностью заявил, что имел бы хороший вид в одном ринге с непобедимым украинцем.

"Я чемпион, поэтому хочу драться с чемпионом – с Усиком. Я чувствую, что могу действительно хорошо справиться. Люди говорят о боксе. Бокс – один из моих сильнейших навыков", – подчеркнул Перейра.

К слову, Усик также стремится провести бой по правилам смешанных единоборств с боксером-блогером Джейком Полом. Ожидается, что их возможная битва состоится уже в следующем 2026-м году, как и вероятный поединок в боксерском ринге против Фабио Уордли.

Ранее Усик заявил, что будет продолжать карьеру до 41-го года.

Что известно об Алексе Перейре?