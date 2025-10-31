Тедді Атлас обрав несподіваний варіант суперника для Олександра Усика. На його думку, український боксер прагне здобути новий досвід, вийшовши за рамки боксерського світу, передає 24 Канал із посиланням на Boxing247.

Якого суперника для Усика обрав Атлас?

Через це вибір відомого наставника впав на триразового чемпіона UFC Алекса Перейру.

Усик розуміє, що його кар’єра поступово наближається до завершення, можливо, він захоче зробити щось нове – вийти за межі звичного для себе боксерського світу. Одним із таких варіантів може стати бій із Алексом Перейрою. Перейра – не звичайний боєць: він має гучне ім’я, грізну репутацію і є справжнім "бугіменом" у своєму виді спорту – UFC та ММА. Чи може бути кращий спосіб поставити крапку у кар’єрі?

– заявив Атлас.

Нагадаємо, що наприкінці січня поточного 2025 року Перейра сенсаційно викликав на бій Олександра Усика. В інтерв'ю Championship Rounds зірковий боєць із впевненістю заявив, що мав би хороший вигляд в одному ринзі із непереможним українцем.

"Я чемпіон, тому хочу битися з чемпіоном – з Усиком. Я відчуваю, що можу справді добре впоратися. Люди говорять про бокс. Бокс – одна з моїх найсильніших навичок", – наголосив Перейра.

До слова, Усик також прагне провести бій за правилами змішаних єдиноборств із боксером-блогером Джейком Полом. Очікується, що їх можлива битва відбудеться вже у наступному 2026-му році, як і ймовірний двобій у боксерському рингу проти Фабіо Вордлі.

Раніше Усик заявив, що продовжуватиме кар'єру до 41-го року.

Що відомо про Алекса Перейру?