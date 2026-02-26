Российский флаг в мусорнике: на турнире в Дубае болельщика заставили выбросить триколор

На турнире в Дубае организаторы запретили использование символики страны-агрессора. Они заставили одного из болельщиков снять флаг России с плаката, которым поддерживал российского теннисиста.

Инцидент произошел в среду, 25 февраля, во время поединка россиянина Андрея Рублева против француза Уго Умбера в 1/8 финала турнира серии ATP 500 в Дубае. Об этом сообщает 24 канал.

Что произошло на теннисном турнире?

Во время матча организаторы турнира заметили на трибунах болельщика с плакатом в поддержку Рублева.

На баннере был изображен флаг России, использование которого запрещено на теннисных соревнованиях.

В результате представители службы безопасности оторвали часть плаката с российской символикой и выбросили ее в урну.

Рублев одолел Уго Умбера в трех сетах и вышел в четвертьфинал.

Следующим соперником россиянина станет еще один представитель Франции – Артур Риндеркнеш.

Плакат на трибунах теннисного матча / Фото РосСМИ

Какие похожие истории уже были с российским флагом?