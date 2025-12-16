Превзошел Мбаппе и Ямаля: Дембеле – лучший игрок года по версии ФИФА

Во вторник, 16 декабря, проходит церемония The Best FIFA Football Awards. Во время награждения был определен лучший игрок года по версии ФИФА.

Лучшим футболистом года стал вингер парижского ПСЖ Усман Дембеле. Французский футболист продолжает собирать награды в 2025 году, информирует 24 Канал со ссылкой на ФИФА.

Кого опередил Дембеле?

У Усмана были солидные претенденты в голосовании The Best FIFA Football Awards 2025: Ашраф Хакими, Витинья, Нуну Мендеш (все – ПСЖ), Педри, Рафинья, Ламин Ямаль (все – Барселона), Гарри Кейн (Бавария), Килиан Мбаппе (Реал), Коул Палмер (Челси) и Мохамед Салах (Ливерпуль).

Обратите внимание! В прошлом году лучшим игроком года по версии ФИФА становился вингер мадридского Реала Винисиус Жуниор.

Напомним, что Дембеле ранее стал обладателем "Золотого мяча-2025".

К слову, лучшей футболисткой года стала лидер каталонской Барселоны Айтана Бонмати. Кроме этих номинаций во время церемонии также определяют лучшего вратаря среди мужчин и женщин, лучшего тренера среди женщин, трофей Пушкаша, трофей Марты.

Как Дембеле выступает в сезоне 2025 – 2026?

В этом сезоне Усман принял участие в 12 матчах ПСЖ, в которых отметился 3 голами и столькими же результативными передачами (данные Transfermarkt).

Он пропустил крайний матч Франции против сборной Украины в отборе на ЧМ-2026. Все из-за травмы. По этой причине пропустил последние игры французской сборной.

Каковы результаты The Best FIFA Football Awards 2025?