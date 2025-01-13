Джошуа обратился к Усику на церемонии, где украинца признали лучшим боксером года

Александр Усик провел невероятный 2024 год. Он поднялся на вершину хевивейта, дважды одолев до того непобедимого Тайсона Фьюри.

За это украинец получил всемирное признание. Накануне его назвали лучшим боксером года по версии The Ring Awards.

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Уважение от Эй Джея

На церемонии награждения присутствовали звезды современного бокса и легенды прошлого. В частности, мероприятие посетил и Энтони Джошуа.

Он встретился там с Александром Усиком и выразил свой респект украинскому бойцу, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bob & Weave.

Я тебя уважаю и горжусь тобой, я говорю тебе это от всего сердца. То, что ты сделал, очень тяжело. Молодец, мой брат, я горжусь тобой. То, что ты сделал – впечатляет,

– сказал Джошуа.

Отметим, что на церемонии награждения Александр Усик стал победителем еще в двух номинациях. Его первый бой против Тайсона Фьюри был признан событием года, а девятый раунд того поединка – лучшим раундом года.

Напомним, что накануне Энтони Джошуа рассказал о о своих планах на 2025 год. Он собирается снова стать чемпионом мира и хочет провести битву, которую ждали фанаты бокса в течение многих лет.