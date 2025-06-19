Александр Тихонов продолжает защищать Путина и террористический режим у себя на родине. На этот раз поплавленного экс-спортсмена возмутило игнорирование россиян в хоккее.

Российские спортсмены оказались под серьезными санкциями после начала полномасштабной войны в Украине. Атлетов из страны-террористки не допускают к соревнованиям или заставляют выступать под нейтральным флагом, сообщает 24 Канал.

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Россияне ноют от санкций

Из-за этих санкций сторонники российской власти постоянно устраивают истерики. Очередным позорным заявлением отметился четырехкратный победитель Олимпийских игр по биатлону Александр Тихонов.

Сторонника Путина возмутило, что Международная федерация хоккея не поздравила двух россиян с победой в Кубке Стэнли. Тихонов в интервью пропагандистским СМИ обвинил организацию в предвзятости, а также обиделся на критику Путина.

Посмотрите, что творится в интернете! Поливают грязью даже президента России. Американцы с Израилем бомбят изо всех сил, а все молчат. Причина того, что наших игроков не поздравили, исключительно политическая. Это слабость российских позиций. Так могут и Россию вычеркнуть из истории человечества. Силу силой, никакой дипломатии. Только так нас буду уважать,

– заявил Тихонов.

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Напомним, что все спортсмены из России в командных видах спорта дисквалифицированы из-за войны в Украине. Поэтому Россия впервые в истории не примет участие в хоккейном турнире на зимних Олимпийских играх-2026.

Зато индивидуальным атлетам разрешается участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Но они должны доказать Международному олимпийскому комитету свою неподдержку войны и непринадлежность к военным структурам России.