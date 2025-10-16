Ракеты "Томагавк" значительно усилят возможности Вооруженных сил Украины в противостоянии российской агрессии. Александр Усик надеется, что украинские воины получат мощное дальнобойное оружие, пишет 24 Канал со ссылкой на Новини.LIVE.

Поддерживает ли Усик передачу Украине ракет "Томагавк"?

По мнению Усика, в Соединенных Штатах уже приняли решение о возможной поставке Украине ракет Tomahawk.

Ну, дай Бог! Если они должны быть у нас, то они уже приняли решение,

– заявил Усик.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о больших запасах ракет "Томагавк". Соответствующее решение о передаче оружия могут принять во время встречи лидеров США и Украины, которая состоится в пятницу, 17 октября.

Как Усик помогает украинской армии?

Александр Усик оказывает постоянную поддержку украинским военным. Впервые он посетил зону АТО в 2016 году, когда побывал в Донецком и Краматорском пограничных отрядах. Усик вместе с футболистами Романом Зозулей, Артемом Федецким и Владимиром Езерским провожали воинов на фронт.

После полномасштабного вторжения боксер начал обеспечивать всем необходимым две бригады ВСУ. Об этом в марте 2022 года в эфире канала "Футбол" рассказал Роман Зозуля.

Впоследствии Усик основал благотворительный фонд Usyk Foundation, который помогает пострадавшим в войне украинцам.

В 2023 году Усик побывал на фронте, чтобы поддержать украинских воинов в Бахмутском районе. Также он посещает в госпиталях раненых защитников Украины.

