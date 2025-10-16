Ракети "Томагавк" значно підсилять можливості Збройних сил України у протистоянні російській агресії. Олександр Усик сподівається, що українські воїни отримають потужну далекобійну зброю, пише 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.

Чи підтримує Усик передачу Україні ракет "Томагавк"?

На думку Усика, у Сполучених Штатах вже ухвалили рішення щодо можливого постачання Україні ракет Tomahawk.

Ну, дай Боже! Якщо вони повинні бути у нас, то вони вже прийняли рішення,

– заявив Усик.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив про великі запаси ракет "Томагавк". Відповідне рішення про передачу зброї можуть ухвалити під час зустрічі лідерів США та України, що відбудеться у п'ятницю, 17 жовтня.

Як Усик допомагає українській армії?

Олександр Усик надає постійну підтримку українським військовим. Вперше він відвідав зону АТО у 2016 році, коли побував у Донецькому та Краматорському прикордонних загонах. Усик разом з футболістами Романом Зозулею, Артемом Федецьким і Володимиром Єзерським проводжали воїнів на фронт.

Після повномасштабного вторгнення боксер почав забезпечувати усім необхідним дві бригади ЗСУ. Про це у березні 2022 року в ефірі каналу "Футбол" розповів Роман Зозуля.

Згодом Усик заснував благодійний фонд Usyk Foundation, який допомагає постраждалим у війні українцям.

У 2023 році Усик побував на фронті, щоб підтримати українських воїнів у Бахмутському районі. Також він відвідує у шпиталях поранених захисників України.

