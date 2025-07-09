Усик попал в рейтинг лучших супертяжей в истории: кто вошел в топ-10

Александр Усик в 2024 году окончательно стал королем современного хевивейта, одолев дважды до того непобедимого Тайсона Фьюри. После этого появлялось немало разговоров о месте украинца в истории мирового бокса.

Это очень субъективное восприятие, которое сложно измерить какими-то метриками. Однако платформа DAZN, которая будет официальным транслятором предстоящего боя украинца против Даниэля Дюбуа, решила создать рейтинг из десяти лучших боксеров супертяжелой весовой категории за все время, информирует 24 Канал.

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Усик оказался в легендарной компании

Единственным действующим бойцом, кто в нем оказался, стал именно Александр Усик. Этот факт в который раз подтвердил, что среди современных супертяжей ему нет равных.

Он расположился на девятом месте. Украинец разместился между двумя легендами прошлого века – Рокки Марчиано и Джо Луисом.

Лидером прогнозируемо стал Мухаммед Али. В тройке также оказались бывшие абсолютные чемпионы мира – Леннокс Льюис и Эвандер Холифилд.

Лучшие боксеры хевивейта в истории по версии DAZN

Мухаммед Али Леннокс Льюис Эвандер Холифилд Майк Тайсон Ларри Холмс Джо Фрейзер Джордж Форман Джо Луис Александр Усик Рокки Марчиано

К слову. Александр Усик с мая 2024 года возглавляет рейтинг лучших боксеров современности независимо от весовой категории. Он опережает Наою Иноуэ и Теренса Кроуфорда, которые стабильно держатся в топ-3.

Напомним, что следующий бой украинский чемпион проведет 19 июля в Лондоне, где будет драться с Даниэлем Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира. Накануне прогноз на этот бой дал Тони Беллью.