Куда может уйти Зинченко: три клуба АПЛ хотят спасти украинца из "плена" в Ноттингеме

Игрок сборной Украины Александр Зинченко имеет проблемы с игровой практикой в последнее время. Украинец потерял место в основе Ноттингем Форест.

Теперь же Зинченко близок к досрочному разрыву контракта с "лесниками". Тем не менее, уже сейчас в АПЛ есть три клуба, которые заинтересованы в подписании Александра, сообщает 24 Канал со ссылкой на Football Insider.

Кто интересуется трансфером Зинченко?

На днях тренер Ноттингема Шон Дайч дал Зинченко понять, что не рассчитывает на него. В свою очередь соперники Фореста по борьбе за выживание готовы пригласить футболиста.

Интерес к 29-летнему игроку проявляют Эвертон, Вест Хэм и Бернли. Лондонцы остались без Малика Диуфа, который отправился на Кубок Африки. В его отсутствие "молотки" поняли необходимость в усилении защиты.

В свою очередь Эвертон пока не может договориться с другим украинцем Виталием Миколенко о продлении контракта. "Ириски" пока ищут нового левого защитника.

Что же касается Бернли, то тренер команды в принципе не доволен качеством игры в защите и хочет усиливать это звено. "Кларетовые" надеются на контакты их игрока Кайла Уокера с Зинченко.

Ранее англичанин играл с украинцем в Манчестер Сити и сдружился с ним. К слову, летом Александр должен стать свободным агентом, ведь его контракт с Арсеналом завершится.

Как Зинченко играет за Ноттингем Форест?