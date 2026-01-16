Куди може піти Зінченко: три клуби АПЛ хочуть врятувати українця із "полону" в Ноттінгемі
- Олександр Зінченко може достроково покинути Ноттінгем Форест, оскільки клуб на нього не розраховує.
- Три клуби АПЛ цікавляться можливістю підписати українця.
Гравець збірної України Олександр Зінченко має проблеми із ігровою практикою останнім часом. Українець втратив місце в основі Ноттінгем Форест.
Тепер же Зінченко близький до дострокового розриву контракту із "лісниками". Тим не менш, вже зараз в АПЛ є три клуби, які зацікавлені у підписанні Олександра, повідомляє 24 Канал з посиланням на Football Insider.
До теми Європейський гранд сенсаційно розпочав полювання на провідного гравця збірної України
Хто цікавиться трансфером Зінченка?
Днями тренер Ноттінгема Шон Дайч дав Зінченку зрозуміти, що не розраховує на нього. У свою чергу суперники Форест по боротьбі за виживання готові запросити футболіста.
Інтерес до 29-річного гравця виявляють Евертон, Вест Гем та Бернлі. Лондонці залишились без Маліка Діуфа, який відправився на Кубок Африки. За його відсутності "молотки" зрозуміли необхідність у посиленні захисту.
У свою чергу Евертон поки не може домовитися із іншим українцем Віталієм Миколенком щодо продовження контракту. "Іриски" наразі шукають нового лівого захисника.
Що ж стосується Бернлі, то тренер команди в принципі не задоволений якістю гри в захисті та хоче посилювати цю ланку. "Кларетові" сподіваються на контакти їх гравця Кайла Вокера із Зінченком.
Раніше англієць грав із українцем в Манчестер Сіті та здружився із ним. До слова, влітку Олександр має стати вільним агентом, адже його контракт із Арсеналом завершиться.
Як Зінченко грає за Ноттінгем Форест?
- Українець став гравцем Форест в останній день літнього трансферного вікна. Клуб взяв Олександра в річну оренду у Арсеналі, де на Зінченка вже не розраховують.
- Цього сезону Ноттінгем переживає нестабільність. Після проходу в єврокубки команда вже двічі змінила головного тренера – замість Нуну Ешпіріту Санту прийшов Ангелос Постекоглу.
- Австралієць довіряв Зінченку, але сам протримався в клубі лише трохи більше місяця. Йому на заміну в жовтні призначили Шона Дайча.
- Англієць вже не бачив Олександра гравцем основи, до того ж українець довго заліковував травму литкоподібного м'язу. У підсумку цього сезону Зінченко відіграв лише 10 матчів за клуб.
- Нещодавно ж The Athletic повідомив, що Ноттінгем прибере Олександра з заявки на Лігу Європи. Нагадаємо, що наразі "лісники" йдуть 17-ими в турнірній таблиці АПЛ та посідають 11-те місце в основному раунді ЛЄ.