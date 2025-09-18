В большинстве европейских чемпионатов закрылось летнее трансферное окно 2025. Клубы со всего мира вместе побили рекорд по количеству потраченных средств на новых игроков, сообщает 24 Канал.

Какой трансфер был самым дорогим летом 2025 года?

Общая сумма расходов почти достигла отметки 10 миллиардов евро, а именно – 9,76 миллиарда. Еще год назад эта сумма была на три миллиарда меньше. Львиная доля этих расходов пришлась на команды из АПЛ.

Клубы Туманного Альбиона спустили почти 3 миллиарда на новых игроков. Самым дорогим переходом лета 2025 года стал Александер Исак, который перешел из Ньюкасла в Ливерпуль за 145 миллионов.

Швед вообще стал четвертым самым дорогим игроком в истории футбола. Дороже стоили только Неймар (222 миллиона), Килиан Мбаппе (180 миллионов) и Усман Дембеле (148 миллионов).

Топ-10 самых дорогих трансферов лета-2025:

МЕСТО ИГРОК СТРАНА ОТКУДА КУДА СУММА 1 Александер Исак Швеция Ньюкасл Ливерпуль 145 млн евро 2 Флориан Вирц Германия Байер Ливерпуль 125 млн евро 3 Уго Экитике Франция Айнтрахт Ливерпуль 95 млн евро 4 Беньямин Шешко Словения Лейпциг Манчестер Юнайтед 76,5 млн евро 5 Виктор Осимхен Нигерия Наполи Галатасарай 75 млн евро 6 Ник Вольтемаде Германия Штутгарт Ньюкасл 75 млн евро 7 Брайан Мбеумо Камерун Брентфорд Манчестер Юнайтед 75 млн евро 8 Матеус Кунья Бразилия Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 74,2 млн евро 9 Мартин Субименди Испания Реал Сосьедад Арсенал 70 млн евро 10 Луис Диас Колумбия Ливерпуль Бавария 70 млн евро

Сколько клубы тратили и зарабатывали?

В целом же Ливерпуль стал главным хедлайнером этого лета. Мерсисайдцы попрощались с 484 миллионами евро этим летом, а топ-тройка самых дорогих переходов – это именно трансферы "красных".

Клубы с наибольшими затратами на трансферы летом 2025 года:

Ливерпуль – 484 миллиона евро Челси – 328 миллионов евро Арсенал – 293 миллиона евро Ньюкасл – 279 миллиона евро Манчестер Юнайтед – 251 миллион евро Ноттингем Форест – 237 миллионов евро Тоттенхэм – 211 миллионов евро Манчестер Сити – 207 миллионов евро Байер – 198 миллионов евро Сандерленд – 188 миллионов евро

Правда, подопечные Слота успевали не только тратить деньги, а еще и зарабатывать. Ливерпуль умудрился продать восьмерых игроков на сумму 220 миллионов евро.

По сумме доходов от трансферов мерсисайдцы занимают четвертое место этим летом. Лидером является Челси, тогда как позади лондонцев расположился Борнмут. Среди продаж "вишен" был и украинец Илья Забарный, который обошелся ПСЖ в 63 миллиона евро.

Клубы с самыми большими доходами от трансферов лета-2025:

Челси – 332 миллиона евро Борнмут – 238 миллионов евро Байер – 230 миллиона евро Ливерпуль – 220 миллиона евро Лейпциг – 195 миллион евро Милан – 176 миллионов евро Ньюкасл – 176 миллионов евро Брентфорд – 155 миллионов евро Брайтон – 146 миллионов евро Вулверхэмптон – 138 миллионов евро

Рекордные трансферы УПЛ

Если говорить об украинских клубах, то представители УПЛ суммарно потратили около 48 миллионов евро этим летом. Две трети от этой суммы – это покупки Шахтера (32 миллиона).

Для сравнения, вторым в списке клубов УПЛ по расходам идет Металлист 1925. Харьковчане раскошелились на 3,5 миллиона евро, тогда как Динамо – на 3,3 миллиона.

Топ-10 самых дорогих трансферов УПЛ лета-2025:

МЕСТО ИГРОК СТРАНА ОТКУДА КУДА СУММА 1 Лука Мейреллиш Бразилия Сантос Шахтер 12 млн евро 2 Лукас Феррейра Бразилия Сан-Паулу Шахтер 10 млн евро 3 Изаки Силва Бразилия Фламенго Шахтер 10 млн евро 4 Владислав Бленуце Румыния Университатя Крайова Динамо 2 млн евро 5 Александр Мартынюк Украина Александрия Металлист 1925 1,5 млн евро 6 Никита Кравченко Украина Александрия Полесье 1 млн евро 7 Алиу Тиаре Сенегал Гавр Динамо 1 млн евро 8 Жан Педрозу Бразилия Куритиба Карпаты 900 тыс евро 9 Брунино Бразилия Атлетико Минейро Карпаты 800 тыс евро 10 Батон Забергжа Косово Динамо Сити Металлист 1925 800 тыс евро

К слову, заработали клубы УПЛ больше, чем потратили. Этим летом банковские счета украинских команд пополнились на 75 миллионов евро. При этом в эту сумму не входит переход Георгия Судакова в Бенфику.

Сейчас хавбек играет только в аренде за 6 миллионов евро. Однако в конце сезон Шахтер гарантированно получит еще 20 миллионов за обязательный трансфер. Самой дорогой же продажей с большим отрывом стал уход Кевина в Фулхэм за 40 миллионов евро.