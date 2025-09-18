В більшості європейських чемпіонатів закрилося літнє трансферне вікно-2025. Клуби з усього світу разом побили рекорд за кількістю витрачених коштів на нових гравців, повідомляє 24 Канал.
Який трансфер був найдорожчим влітку 2025 року?
Загальна сума витрат майже досягла позначки 10 мільярдів євро, а саме – 9,76 мільярда. Ще рік тому ця сума була на три мільярди меншою. Левова частка цих витрат прийшлась на команди з АПЛ.
Клуби Туманного Альбіона спустили майже 3 мільярди на нових гравців. Найдорожчим переходом літа 2025 року став Александер Ісак, який перейшов з Ньюкасла до Ліверпуля за 145 мільйонів.
Швед взагалі став четвертим найдорожчим гравцем в історії футболу. Дорожче коштували лише Неймар (222 мільйони), Кіліан Мбаппе (180 мільйонів) та Усман Дембеле (148 мільйонів).
Топ-10 найдорожчих трансферів літа-2025:
|
МІСЦЕ
|
ГРАВЕЦЬ
|
КРАЇНА
|
ЗВІДКИ
|
КУДИ
|
СУМА
|
1
|
Александер Ісак
|
Швеція
|
Ньюкасл
|
Ліверпуль
|
145 млн євро
|
2
|
Флоріан Вірц
|
Німеччина
|
Баєр
|
Ліверпуль
|
125 млн євро
|
3
|
Уго Екітіке
|
Франція
|
Айнтрахт
|
Ліверпуль
|
95 млн євро
|
4
|
Беньямін Шешко
|
Словенія
|
Лейпциг
|
Манчестер Юнайтед
|
76,5 млн євро
|
5
|
Віктор Осімхен
|
Нігерія
|
Наполі
|
Галатасарай
|
75 млн євро
|
6
|
Нік Вольтемаде
|
Німеччина
|
Штутгарт
|
Ньюкасл
|
75 млн євро
|
7
|
Браян Мбеумо
|
Камерун
|
Брентфорд
|
Манчестер Юнайтед
|
75 млн євро
|
8
|
Матеус Кунья
|
Бразилія
|
Вулверхемптон
|
Манчестер Юнайтед
|
74,2 млн євро
|
9
|
Мартін Субіменді
|
Іспанія
|
Реал Сосьєдад
|
Арсенал
|
70 млн євро
|
10
|
Луїс Діас
|
Колумбія
|
Ліверпуль
|
Баварія
|
70 млн євро
Скільки клуби витрачали та заробляли?
Загалом же Ліверпуль став головним хедлайнером цього літа. Мерсисайдці попрощались із 484 мільйонами євро цього літа, а топ-трійка найдорожчих переходів – це саме трансфери "червоних".
Клуби з найбільшими витратами на трансфери влітку 2025 року:
- Ліверпуль – 484 мільйони євро
- Челсі – 328 мільйонів євро
- Арсенал – 293 мільйони євро
- Ньюкасл – 279 мільйони євро
- Манчестер Юнайтед – 251 мільйон євро
- Ноттінгем Форест – 237 мільйонів євро
- Тоттенхем – 211 мільйонів євро
- Манчестер Сіті – 207 мільйонів євро
- Баєр – 198 мільйонів євро
- Сандерленд – 188 мільйонів євро
Правда, підопічні Слота встигали не тільки витрачати гроші, а ще і заробляти. Ліверпуль примудрився продати вісьмох гравців на суму 220 мільйонів євро.
За сумою доходів від трансферів мерсисайдці посідають четверте місце цього літа. Лідером є Челсі, тоді як позаду лондонців розташувався Борнмут. Серед продажів "вишень" був і українець Ілля Забарний, який обійшовся ПСЖ у 63 мільйони євро.
Клуби з найбільшими доходами від трансферів літа-2025:
- Челсі – 332 мільйони євро
- Борнмут – 238 мільйонів євро
- Баєр – 230 мільйони євро
- Ліверпуль – 220 мільйони євро
- Лейпциг – 195 мільйон євро
- Мілан – 176 мільйонів євро
- Ньюкасл – 176 мільйонів євро
- Брентфорд – 155 мільйонів євро
- Брайтон – 146 мільйонів євро
- Вулверхемптон – 138 мільйонів євро
Рекордні трансфери УПЛ
Якщо говорити про українські клуби, то представники УПЛ сумарно витратили близько 48 мільйонів євро цього літа. Дві третини від цієї суми – це покупки Шахтаря (32 мільйони).
Для порівняння, другим у списку клубів УПЛ за витратами йде Металіст 1925. Харків'яни розщедрились на 3,5 мільйони євро, тоді як Динамо – на 3,3 мільйона.
Топ-10 найдорожчих трансферів УПЛ літа-2025:
|
МІСЦЕ
|
ГРАВЕЦЬ
|
КРАЇНА
|
ЗВІДКИ
|
КУДИ
|
СУМА
|
1
|
Лука Мейрелліш
|
Бразилія
|
Сантос
|
Шахтар
|
12 млн євро
|
2
|
Лукас Феррейра
|
Бразилія
|
Сан-Паулу
|
Шахтар
|
10 млн євро
|
3
|
Ізакі Сілва
|
Бразилія
|
Фламенго
|
Шахтар
|
10 млн євро
|
4
|
Владіслав Бленуце
|
Румунія
|
Університатя Крайова
|
Динамо
|
2 млн євро
|
5
|
Олександр Мартинюк
|
Україна
|
Олександрія
|
Металіст 1925
|
1,5 млн євро
|
6
|
Микита Кравченко
|
Україна
|
Олександрія
|
Полісся
|
1 млн євро
|
7
|
Аліу Тіаре
|
Сенегал
|
Гавр
|
Динамо
|
1 млн євро
|
8
|
Жан Педрозу
|
Бразилія
|
Курітіба
|
Карпати
|
900 тис євро
|
9
|
Бруніно
|
Бразилія
|
Атлетіко Мінейро
|
Карпати
|
800 тис євро
|
10
|
Батон Забергжа
|
Косово
|
Динамо Сіті
|
Металіст 1925
|
800 тис євро
До слова, заробили клуби УПЛ більше, ніж витратили. Цього літа банківські рахунки українських команд поповнились на 75 мільйонів євро. При цьому в цю суму не входить перехід Георгія Судакова до Бенфіки.
Наразі хавбек грає лише в оренді за 6 мільйонів євро. Проте наприкінці сезон Шахтар гарантовано отримає ще 20 мільйонів за обов'язковий трансфер. Найдорожчим же продажем із великим відривом став відхід Кевіна у Фулхем за 40 мільйонів євро.