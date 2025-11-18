Когда вернется Судаков: стали известны детали травмы, из-за которой игрок не сыграл за сборную
- Георгий Судаков получил травму перед матчем сборной Украины против Исландии.
- Повреждение не было серьезным, он может вернуться на поле в ближайшее время.
Сборная Украины решила вопрос выхода в плей-офф квалификации ЧМ-2026. Однако в заключительном матче Сергей Ребров не мог рассчитывать на Георгия Судакова.
Полузащитник получил травму накануне матча против Исландии, в котором наша команда триумфовала (2:0). Судаков сразу отправился в Бенфику, где прошел медобследование, сообщает 24 Канал со ссылкой на A Bola.
По теме Судаков отметился красивым голом в матче чемпионата Португалии
Когда вернется Судаков?
К счастью, травма Георгия оказалась не очень тяжелой. Хавбеку диагностировали перегрузку мышц левой части таза. Дополнительное обследование показало, что Судаков имеет шанс уже в ближайшее время вернуться на поле.
Ожидается, что украинец будет доступен для Бенфики уже в эту пятницу (21 ноября). В этот день "орлы" сыграют матч 1/16 финала против клуба Атлетику Португал.
Однако есть вероятность, что Жозе Моуринью даст Судакову отдых накануне более важных матчей. В следующий вторник (25 ноября) лиссабонцев ждет выезд к Аяксу в Лиге чемпионов.
На эту игру Судаков уже точно должен быть готовым. Учитывая неудачные результаты Бенфики в Лиге чемпионов, большой шанс того, что Георгий пропустит кубковую встречу.
Как Судаков выступает за Бенфику?
- Этим летом Бенфика подписала Георгия Судакова, который стал вторым украинцем в команде после Анатолия Трубина. Хавбек перешел из Шахтера на правах аренды за 6,5 миллиона евро согласно Transfermarkt.
- Также в контракте есть опция обязательного выкупа следующим летом за 20,5 миллиона. Судаков сразу стал игроком основы клуба, оформив по три гола и ассисты в 14-ти матчах.
- В чемпионате "орлы" занимают лишь третью строчку. Порту опережает лиссабонцев на 6 баллов, Спортинг – на три.
- А вот в Лиге чемпионов Бенфика до сих пор не набрала ни одного балла после 4-х матчей. Португальский клуб занимает предпоследнее, 35-е место, в турнирной таблице.