Коли повернеться Судаков: стали відомі деталі травми, через яку гравець не зіграв за збірну

Збірна України вирішила питання виходу у плей-оф кваліфікації ЧС-2026. Проте у заключному матчі Сергій Ребров не міг розраховувати на Георгія Судакова.

Півзахисник отримав травму напередодні матчу проти Ісландії, в якому наша команда тріумфувала (2:0). Судаков одразу відправився у Бенфіку, де пройшов медобстеження, повідомляє 24 Канал з посиланням на A Bola.

До теми Судаков відзначився красивим голом у матчі чемпіонату Португалії

Коли повернеться Судаков?

На щастя, травма Георгія виявилась не дуже важкою. Хавбеку діагностували перевантаження м’язів лівої частині тазу. Додаткове обстеження показало, що Судаков має шанс вже найближчим часом повернутись на поле.

Очікується, що українець буде доступний для Бенфіки вже цієї п'ятниці (21 листопада). В цей день "орли" зіграють матч 1/16 фіналу проти клубу Атлетіку Португал.

Проте є ймовірність, що Жозе Моурінью дасть Судакову відпочинок напередодні більш важливих матчів. Наступного вівторка (25 листопада) на лісабонців чекає виїзд до Аякса в Лізі чемпіонів.

На цю гру Судаков вже точно має бути готовим. Враховуючи невдалі результати Бенфіки у Лізі чемпіонів, великий шанс того, що Георгій пропустить кубкову зустріч.

Як Судаков виступає за Бенфіку?