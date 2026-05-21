Усика надо отправить в лабораторию на обследование, – тренер Дюбуа

Дон Чарльз, который тренирует чемпиона WBO в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, высказался против повторного боя своего бойца с Александром Усиком. Наставник откровенно заявил, что вообще не имеет желания снова сводить подопечного в ринге с абсолютным чемпионом.

Специалист поделился своим мнением в недавнем интервью для ютуб-канала Daily Mail Boxing. Он сравнил украинского боксера с пришельцем из-за его исключительного спортивного интеллекта.

Что Чарльз сказал об Усике?

Он признался, что за свои 26 лет тренерской карьеры он разрабатывал стратегии против многих выдающихся боксеров, включая братьев Кличко. Однако феномен Усика (вместе с Тайсоном Фьюри) заключается в способности мгновенно разрушать любые заготовки соперников.

Я долго работал, чтобы создать, по моему мнению, идеальный план на бой Усика и Фьюри. Они способны разорвать ваш план на миллион кусочков. Усик и Фьюри – единственные два таких бойца на планете. Они имеют невероятный IQ,

– заявил Чарльз.

Тренер даже придумал для Усика новое прозвище и предложил исследовать его феномен в научных целях.

Этот человек – инопланетянин. Его надо отправить в лабораторию, в хорошем смысле, в положительном смысле. Да, его нужно отправить в лабораторию и исследовать этого человека, чтобы извлечь хоть часть того IQ, который у него есть. Это единственное слово, которым я могу его описать. Он – хамелеон,

– добавил тренер.

На прямой вопрос журналиста о том, хотел бы он снова организовать поединок между Дюбуа и Усиком, Чарльз ответил максимально эмоционально и откровенно.

Большая буква "Н", большая буква "И", восклицательный знак. Держите его подальше от моего мальчика,

– сказал наставник британца.

Напомним! Даниэль Дюбуа и Александр Усик уже дважды встречались на ринге. В обоих противостояниях победу праздновал украинский чемпион.

Как прошли бои Усика против Дюбуа?

Первый поединок состоялся 26 августа 2023 года и завершился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде. Бой запомнился спорным эпизодом в 5-м раунде: Дюбуа нанес удар, после которого украинец упал на ринг. Рефери признал удар ниже пояса и дал Усику время на восстановление. Британская команда до сих пор считает этот удар легитимным.

Реванш прошел 19 июля 2025 года и завершился чистым нокаутом Усика в 5-м раунде. Украинец серией точных ударов сначала заставил Дюбуа опуститься на колени в нокдаун, а после второго падения от мощного встречного левого хука в подбородок рефери остановил бой.

Когда Усик в следующий раз выйдет на ринг?

Поединок между украинским чемпионом и нидерландским кикбоксером Рико Верховеном пройдет по правилам бокса в ночь с 23 на 24 мая 2026 года. Это один из самых резонансных кроссовер-матчей современного мира единоборств. Бой состоится под открытым небом в египетской Гизе на фоне знаменитых пирамид. Для шоу "Glory in Giza" специально построили временную арену, а победитель получит уникальный пояс WBC "Король Нила".

Верховен, известный как "Король кикбоксинга", более 12 лет непрерывно удерживал титул чемпиона мира в тяжелом весе промоушена Glory. К боксерскому бою его готовит авторитетный тренер Питер Фьюри, дядя Тайсона Фьюри.

Эксклюзивная трансляция в Украине на платформе Киевстар ТВ, международная трансляция через DAZN.

Этот поединок станет для Усика первым выходом на ринг после повторной победы над Даниэлем Дюбуа в июле 2025 года.

Соперники уже прибыли к месту проведения и устроили зрелищную дуэль взглядов у подножия пирамид.