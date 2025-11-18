В финальной битве за место в Межконтинентальном плей-офф сошлись сборные Нигерии и ДР Конго. Первые были явными фаворитами в паре, но, похоже, в противостояние вмешались потусторонние силы, сообщает 24 Канал со ссылкой на ESPN Africa.

По теме Ирландия вырвала путевку в плей-офф отбора на ЧМ-2026: гол на последних секундах произвел фурор

Какая отмазка у тренера Нигерии?

По крайней мере, такого мнения придерживается тренер "зеленых орлов" Эрик Шелль. Нигерийцы открыли счет в первом тайме, но позволили сопернику восстановить паритет.

В итоге ДР Конго добыла путевку дальше в серии пенальти. Во время нее тренер нигерийцев полез в драку со скамейкой запасных соперника. Как потом оказалось, он заподозрил конголезцев в использовании магии.

Во время всех пенальти игрок из Конго делал какие-то "вуду". Каждый раз так было, они занимались колдовством. Вот почему я немного нервничал во время серии,

– заявил Шелль после игры.

Как Шелль объяснил поражение от ДР Конго: смотреть видео

Стоит отметить, что Эрик некоторое время даже не следил за решающими пенальти, а всю энергию решил потратить именно на споры с конголезцами. Как бы там ни было, а Нигерия уже точно пропустит второй подряд чемпионат мира.

Шелль атаковал скамейку запасных конголезцев: смотреть видео

При этом "зеленые орлы" являются третьей самой дорогой командой Африки. Согласно оценкам Transfermarkt, стоимость состава Нигерии составляет почти 300 миллионов евро.

Сыграет ли Украина на ЧМ-2026?