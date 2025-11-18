В финальной битве за место в Межконтинентальном плей-офф сошлись сборные Нигерии и ДР Конго. Первые были явными фаворитами в паре, но, похоже, в противостояние вмешались потусторонние силы, сообщает 24 Канал со ссылкой на ESPN Africa.
Какая отмазка у тренера Нигерии?
По крайней мере, такого мнения придерживается тренер "зеленых орлов" Эрик Шелль. Нигерийцы открыли счет в первом тайме, но позволили сопернику восстановить паритет.
В итоге ДР Конго добыла путевку дальше в серии пенальти. Во время нее тренер нигерийцев полез в драку со скамейкой запасных соперника. Как потом оказалось, он заподозрил конголезцев в использовании магии.
Во время всех пенальти игрок из Конго делал какие-то "вуду". Каждый раз так было, они занимались колдовством. Вот почему я немного нервничал во время серии,
– заявил Шелль после игры.
Как Шелль объяснил поражение от ДР Конго: смотреть видео
Стоит отметить, что Эрик некоторое время даже не следил за решающими пенальти, а всю энергию решил потратить именно на споры с конголезцами. Как бы там ни было, а Нигерия уже точно пропустит второй подряд чемпионат мира.
Шелль атаковал скамейку запасных конголезцев: смотреть видео
При этом "зеленые орлы" являются третьей самой дорогой командой Африки. Согласно оценкам Transfermarkt, стоимость состава Нигерии составляет почти 300 миллионов евро.
Сыграет ли Украина на ЧМ-2026?
- Команда Сергея Реброва заняла второе место в группе D европейского отбора на Мундиаль. "Сине-желтые" набрали 10 очков в квартете с Францией, Исландией и Азербайджаном.
- Благодаря этому Украина прошла в раунд плей-офф, где будут разыграны еще четыре путевки на ЧМ-2026 от Европы. Для этого нашей команде необходимо победить двух соперников.
- Жеребьевка состоится 20 ноября, а сами матчи – 26 и 31 марта следующего года. Сама финальная часть чемпионата мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.