У фінальній битві за місце у Міжконтинентальному плей-оф зійшлись збірні Нігерії та ДР Конго. Перші були явними фаворитами в парі, але, схоже, у протистояння вмішались потойбічні сили, повідомляє 24 Канал з посиланням на ESPN Africa.
До теми Ірландія вирвала путівку у плей-оф відбору на ЧС-2026: гол на останніх секундах спричинив фурор
Яка відмазка у тренера Нігерії?
Принаймні, такої думки дотримується тренер "зелених орлів" Ерік Шелль. Нігерійці відкрили рахунок в першому таймі, але дозволили супернику відновити паритет.
У підсумку ДР Конго здобула путівку далі в серії пенальті. Під час неї тренер нігерійців поліз у бійку з лавою запасних суперника. Як потім виявилось, він запідозрив конголезців у використанні магії.
Під час всіх пенальті гравець з Конго робив якісь "вуду". Щоразу так було, вони займались чаклунством. Ось чому я трохи нервував під час серії,
– заявив Шелль після гри.
Як Шелль пояснив поразку від ДР Конго: дивитися відео
Варто зазначити, що Ерік певний час навіть не слідкував за вирішальними пенальті, а всю енергію вирішив витратити саме на суперечки з конголезцями. Хай там як, а Нігерія вже точно пропустить другий поспіль чемпіонат світу.
Шелль атакував лаву запасних конголезців: дивитися відео
При цьому "зелені орли" є третьою найдорожчою командою Африки. Згідно з оцінками Transfermarkt, вартість складу Нігерії складає майже 300 мільйонів євро.
Чи зіграє Україна на ЧС-2026?
- Команда Сергія Реброва посіла друге місце у групі D європейського відбору на Мундіаль. "Синьо-жовті" набрали 10 очок у квартеті з Францією, Ісландією та Азербайджаном.
- Завдяки цьому Україна пройшла у раунд плей-оф, де будуть розіграні ще чотири путівки на ЧС-2026 від Європи. Для цього нашій команді необхідно перемогти двох суперників.
- Жеребкування відбудеться 20 листопада, а самі матчі – 26 та 31 березня наступного року. Сама фінальна частина чемпіонату світу-2026 пройде з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці.