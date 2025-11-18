У фінальній битві за місце у Міжконтинентальному плей-оф зійшлись збірні Нігерії та ДР Конго. Перші були явними фаворитами в парі, але, схоже, у протистояння вмішались потойбічні сили, повідомляє 24 Канал з посиланням на ESPN Africa.

До теми Ірландія вирвала путівку у плей-оф відбору на ЧС-2026: гол на останніх секундах спричинив фурор

Яка відмазка у тренера Нігерії?

Принаймні, такої думки дотримується тренер "зелених орлів" Ерік Шелль. Нігерійці відкрили рахунок в першому таймі, але дозволили супернику відновити паритет.

У підсумку ДР Конго здобула путівку далі в серії пенальті. Під час неї тренер нігерійців поліз у бійку з лавою запасних суперника. Як потім виявилось, він запідозрив конголезців у використанні магії.

Під час всіх пенальті гравець з Конго робив якісь "вуду". Щоразу так було, вони займались чаклунством. Ось чому я трохи нервував під час серії,

– заявив Шелль після гри.

Як Шелль пояснив поразку від ДР Конго: дивитися відео

Варто зазначити, що Ерік певний час навіть не слідкував за вирішальними пенальті, а всю енергію вирішив витратити саме на суперечки з конголезцями. Хай там як, а Нігерія вже точно пропустить другий поспіль чемпіонат світу.

Шелль атакував лаву запасних конголезців: дивитися відео

При цьому "зелені орли" є третьою найдорожчою командою Африки. Згідно з оцінками Transfermarkt, вартість складу Нігерії складає майже 300 мільйонів євро.

Чи зіграє Україна на ЧС-2026?