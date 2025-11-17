Первая половина встречи закончилась в пользу венгров 2:1. Такой результат держался ровно до 80-й минуты встречи, когда Трой Парротт во второй раз огорчил голкипера хозяев, сравняв цифры на табло, пишет 24 Канал.

Как Ирландия обыграла Венгрию?

Казалось, что игра близка к боевой мировой, которая выводила Венгрию в плей-офф квалификации ЧМ-2026. Однако главный герой этого матча Парротт был против такого выгодного сценария для венгров. Уже в компенсированное к игре время Трой записал в свой актив третий гол в венгерские ворота, принеся волевую победу Ирландии 2:3 на последних секундах поединка.

Видео победного гола в матче Венгрия – Ирландия

Какова финальная ситуация в группе F?

Сборная Португалии набрала 13 баллов и напрямую вышла на ЧМ-2026, заняв первое место.

Венгрия же с 10 очками вырвала у Венгрии вторую позицию. Зато венгры заняли третье место (8 пунктов).

Квартет замкнула сборная Армении, которая в групповом раунде отбора смогла набрать лишь 3 балла.

К слову. Ірландия в своей истории трижды играла на чемпионате мира. Свой лучший результат сборная продемонстрировала еще в далеком сезоне 1989 – 1990, когда вылетела от Италии (0:1) в четвертьфинале. Также ирландцы дважды добирались до стадии 1/8 финала.

После завершения матча главный его герой Трой Парротт не сдержал своих эмоций. Ирландский футболист расплакался во время флешинтервью. Соответствующее видео эмоционального комментария Парротта появилось на RTE News.

Видео эмоций Парротта после победного матча

Также слезы были и у венгерских игроков, но уже не от радости, а горя. Один из лидеров сборной Венгрии и английского Ливерпуля Доминик Собослаи разрыдался после обидного поражения, которое не позволило его команде выйти в плей-офф квалификации на Мундиаль.

Победный гол заставил ирландских фанов взорваться. В одном из пабов болельщики неистовствовали от радости.

Видео эмоций ирландских фанов

Отметим, что Ирландия во время жеребьевки плей-офф квалификации ЧМ-2026 должна попасть в третью корзину. Поэтому ирландцы есть в списке потенциальных соперников сборной Украины, которая должна попасть в первую корзину.

Напомним, что жеребьевка стадии плей-офф состоится 20 ноября. Начало – в 14:00 (по киевскому времени).