Нового тренера Мудрика поймали на критике Челси: что он сказал о клубе 7 лет назад
- Лиэм Росеньйор, новый тренер Челси, ранее критиковал клуб за частые смены тренеров, когда работал экспертом на телевидении.
- Росеньйор имеет опыт работы с молодыми игроками и строил самую молодую команду в Страсбуре, средний возраст которой был 22,6 года.
Назначение мало кому известного Лиэма Росеньора главным тренером Челси вызвало недоумение у фанов лондонцев. Оказалось, что сам британец когда-то точно спрогнозировал ситуацию, в которой он оказался у руля клуба.
В 2019 году, когда Росеньор проводил лишь первый сезона в статусе тренера, его приглашали работать экспертом на телевидении. О некоторых своих словах в эфире новый коуч Челси, вероятно, уже пожалел, пишет 24 Канал.
Смотрите также Мудрик получил нового тренера: Челси выбрал наставника после неожиданного увольнения Марески
Как Росеньор критиковал Челси на телевидении?
SkySports вспомнили, как семь лет назад во время одного из ток-шоу британец посочувствовал тогдашнему наставнику "синих" Маурицио Сарри, который оказался под давлением со стороны руководства.
В последнее время история клуба такова: как только дела идут не так, как хотят боссы, они увольняют главного тренера. Конечно, в таких условиях работать тяжело. Нужно, чтобы настало время, когда они скажут: вот этот тренер с нами минимум на два года, потому что мы хотим построить проект,
– критически высказался Росеньер.
Как отреагировали на слова Росеньйора болельщики?
В словах тогдашнего телеэксперта увидели определенное пророчество: именно в условиях постоянных тренерских перестановок и странных прихотей владельцев ему и досталось кресло главного тренера. А вот популярному у болельщиков, но слишком верному собственным идеям Энцо Мареске указали на дверь.
Кого ранее тренировал Росеньор?
Тренерский профиль 41-летнего британца на Transfermarkt не впечатляет: временная работа во главе скромного Дерби Каунти, затем 78 матчей с еще одним клубом низших дивизионов Англии Халл Сити, и лишь затем выход на высший уровень с французским Страсбуром.
Однако Росеньйор имел у кого набраться опыта: был ассистентом у именитого Филиппа Коку и легенды Ман Юнайтед Уэйна Руна.
Еще один его козырь – умение работать с очень молодыми игроками. В Страсбуре он построил самую молодую команду всех топ-5 лиг Европы по среднему возрасту – всего 22,6 лет.
Заиграет ли Мудрик у Росеньора?
В Челси, похоже, надеются, что украинец действительно скоро вернется после отстранения от футбола: пост в соцсетях на его день рождения дает на это прозрачный намек.
Пути Росеньора и Мудрика могли сойтись и в Страсбуре: инсайдеры говорили, что для восстановления формы вингер сперва поиграет во Франции в аренде.