Трубин принес Бенфике миллионы своим голом в Лиге чемпионов: сколько заработали португальцы
- Гол Трубина в Лиге чемпионов позволил Бенфике выйти в плей-офф Лиги чемпионов.
- Благодаря этому португальский клуб получил дополнительные призовые.
Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин стал главным героем последнего тура Лиги чемпионов. Футболист помог Бенфике зажечь в игре против Реала.
Португальцам надо было обыгрывать мадридцев в последнем туре. При этом "орлам" надо было выигрывать в два мяча, чтобы опередить Марсель и запрыгнуть в зону плей-офф, сообщает 24 Канал.
Сколько получила Бенфика?
Бенфика вела в счете 3:2, чего было недостаточно для прохода дальше. Но на 90+8 минуте Трубин удачно подключился к стандарту у ворот Реала и забил головой в ворота Куртуа.
Именно этот мяч сделал счет 4:2 и позволил Бенфике подняться в топ-24. В конце концов гол Трубина принес португальскому клубу солидную сумму призовых.
Во-первых, Бенфика получила на 275 тысяч евро больше благодаря подъему с 25 на 24 место. Еще 1 миллион евро "орлы" получат за выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Дополнительно к этому, лиссабонцы держат около 1,4 миллиона евро от продажи билетов как минимум на один матч плей-офф. Таким образом, гол Трубина позволил Бенфике дополнительно заработать ориентировочно 2,6 миллиона евро.
К слову, на первой стадии плей-офф португальцы снова получили в соперники мадридский Реал. Если Бенфика пройдет мадридцев, то в 1/8 финала выйдет на Спортинг или Манчестер Сити.
Как Трубин выступает за Бенфику?
- Украинец присоединился к лиссабонскому клубу в январе 2023 года. Бенфика заплатила за кипера Шахтеру около 10 миллионов евро.
- Кроме того, "горняки" получат еще около 40% прибыли от следующей перепродажи Анатолия. Трубин сразу же стал основным в команде из Лиссабона.
- За это время он отыграл 132 матчей за Бенфику, в которых оформил 55 клиншитов. Также Анатолий имеет в своем активе 26 матчей за сборную Украины.
- Особенно успешным является текущий сезон для Анатолия – 17 матчей за "ноль" из 33-х. Правда, его команда идет лишь третьей в чемпионате Португалии.