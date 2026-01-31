Трубін приніс Бенфіці мільйони своїм голом в Лізі чемпіонів: скільки заробили португальці

Воротар збірної України Анатолій Трубін став головним героєм останнього туру Ліги чемпіонів. Футболіст допоміг Бенфіці запалити у грі проти Реала.

Португальцям треба було обігрувати мадридців в останньому турі. При цьому "орлам" треба було вигравати у два м'ячі, щоб випередити Марсель та застрибнути у зону плей-оф, повідомляє 24 Канал.

Скільки отримала Бенфіка?

Бенфіка вела в рахунку 3:2, чого було недостатньо для проходу далі. Але на 90+8 хвилині Трубін вдало підключився до стандарту у воріт Реала та забив головою у ворота Куртуа.

Саме цей м'яч зробив рахунок 4:2 та дозволив Бенфіці піднятися у топ-24. Зрештою гол Трубіна приніс португальському клубу солідну суму призових.

По-перше, Бенфіка отримала на 275 тисяч євро більше завдяки підйому з 25 на 24 місце. Ще 1 мільйон євро "орли" отримають за вихід у плей-оф Ліги чемпіонів.

Додатково до цього, лісабонці тримають близько 1,4 мільйона євро від продажу квитків як мінімум на один матч плей-оф. Таким чином, гол Трубіна дозволив Бенфіці додатково заробити орієнтовно 2,6 мільйона євро.

До слова, на першій стадії плей-оф португальці знову отримали в суперники мадридський Реал. Якщо Бенфіка пройде мадридців, то в 1/8 фіналу вийде на Спортинг або Манчестер Сіті.

Як Трубін виступає за Бенфіку?