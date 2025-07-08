Зрители Тур де Франс смотрели гонку с кладбища, где ногами стояли на могилах

В субботу, 5 июля, в Лилле стартовало главное событие мирового велоспорта Тур де Франс. Уже во время второго его этапа произошло позорное событие, которое вызвало ажиотаж во всем мире.

Маршрут этой гонки пролегал через кладбище. Зрители, которые наблюдали за ней вживую, отличились аморальным поведением, сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Позорное поведение фанатов

Они использовали кладбище, как трибуну, откуда следили за гонкой. Этот участок трассы расположен чуть меньше, чем за девять километров до финиша второго этапа в городе Булонь-сюр-Мер.

Во время трансляции в кадр попал момент, который вызвал шквал критики в сети. Болельщики не просто смотрели гонку с территории кладбища, а даже становились на надгробные плиты, чтобы лучше разглядеть, происходящее на трассе.

Фанатов резко раскритиковали в неуважении к умершим. Один из юзеров, в частности, заметил, что "когда человек уже ни во что не верит, то даже мертвые становятся невидимыми".



На Тур де Франс фанаты, стоя на могилах, смотрели гонку / Фото Daily Mail

К слову. Второй этап Тур де Франс-2025 завершился победой нидерландского велогонщика Матье Ван дер Пула. Гранд-тур закончится 27 июля в Париже.

Напомним, что в конце мая во время благотворительной гонки умер бывший победитель Тур де Франс Людо Дирксенс. Ему было 60 лет.