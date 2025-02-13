В Киеве состоялось заседание Исполнительного комитета УАФ. На нем был принят ряд важных кадровых решений, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт УАФ.

Читайте также Шевченко поговорил с журналистами по случаю годовщины в УАФ: что говорил глава украинского футбола

Новые назначения УАФ в сборных Украины

Члены исполкома согласовали назначение Александра Сытника на должность главного тренера юношеской сборной Украины (U-17). В начале карьеры он играл вместе с Артемом Милевским и Александром Алиевым за молодежные команды киевского Динамо. В 2006 году вместе со сборной Украины стал серебряным призером молодежного чемпионата Европы-2006. После завершения игровой карьеры успешно работал в академиях Динамо и Шахтера.

Легендарный футболист Карпат Олег Голодюк возглавит юношеские сборные Украины (U-15, U-16). Он немало лет карьеры отдал родной команде. Сейчас Голодюк работает тренером юношей Карпат U-19.

В ближайшее время администрация УАФ проведет переговоры и заключит соглашения о сотрудничестве. Интересно, что 3 февраля Александра Сытника официально представили тренером юношеских сборных Украины U-15 и U-16.

Исполком УАФ поддержал кандидатуры тренеров / фото УАФ

Также были согласованы главные тренеры женской, молодежной и девичьих сборных Украины. Исполняющим обязанности руководителя национальной женской сборной стал Владимир Пятенко, главным тренером национальной молодежной женской сборной (WU-19) назначен Олег Бортник, главным тренером девичьей сборной Украины (WU-17) – Людмилу Лемешко, а главным тренером самой молодой девичьей сборной Украины (WU-15) – Наталью Игнатович.