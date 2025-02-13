У Києві відбулося засідання Виконавчого комітету УАФ. На ньому було прийнято низку важливих кадрових рішень, пише 24 Канал з посиланням на сайт УАФ.

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Нові призначення УАФ у збірних України

Члени виконкому погодили призначення Олександра Ситника на посаду головного тренера юнацької збірної України (U-17). На початку кар'єри він грав разом з Артемом Мілевським та Олександром Алієвим за молодіжні команди київського Динамо. У 2006 році разом зі збірною України став срібним призером молодіжного чемпіонату Європи-2006. Після завершення ігрової кар'єри успішно працював в академіях Динамо та Шахтаря.

Легендарний футболіст Карпат Олег Голодюк очолить юнацькі збірні України (U-15, U-16). Він чимало років кар'єри віддав рідній команді. Наразі Голодюк працює тренером юнаків Карпат U-19.

Найближчим часом адміністрація УАФ проведе перемовини та укладе угоди про співпрацю. Цікаво, що 3 лютого Олександра Ситника офіційно представили тренером юнацьких збірних України U-15 та U-16.

Виконком УАФ підтримав кандидатури тренерів / фото УАФ

Також були погоджені головні тренери жіночої, молодіжної та дівочих збірних України. Виконувачем обов’язків керманича національної жіночої збірної став Володимир Пятенко, головним тренером національної молодіжної жіночої збірної (WU-19) призначено Олега Бортніка, головним тренером дівочої збірної України (WU-17) – Людмилу Лемешко, а головним тренером наймолодшої дівочої збірної України (WU-15) – Наталію Ігнатович.