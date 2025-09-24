Укр Рус
24 сентября, 10:32
Звездный нападающий Ливерпуля заработал самое нелепое удаление: видео дикого фейла Экитике

Анатолий Дерека
Основные тезисы
  • Уго Экитике получил удаление в матче Ливерпуля против Саутгемптона.
  • Игрок заработал две нелепые желтые карточки, но при этом забил победный гол.
  • Летом француз перешел из Айнтрахта за 95 миллионов евро.

Летом Уго Экитике обошелся Ливерпулю в почти 100 миллионов евро. Однако это не спасло игрока от попадания в курьезную ситуацию.

В Кубке английского лиги прошли несколько матчей 1/16 финала. Среди матчей вторника была игра с участием Ливерпуля, который начал свой путь в соревновании с матча против Саутгемптона, сообщает 24 Канал.

Что совершил нападающий Ливерпуля?

Арне Слот ожидаемо применил ротацию и сохранил большинство основных футболистов. Благодаря этому за "красных" дебютировали вратарь Мамардашвили и защитник Леони.

Также с первых минут вышел и набирающий форму Александер Исак,. Швед летом перешел из Ньюкасла аж за 145 миллионов евро, но пока не готов проводить полные матчи.

В конце концов в игре против "святых" Исаку удалось открыть счет своим голам в Ливерпуле. Кьеза поймал соперника на потере мяча и выкатил под удар шведу. Однако уже после перерыва гости сравняли счет из-за ошибки Эндо при угловом.

Решающим стал выход Экитике вместо Исака. Французскому новичку Ливерпуля удалось стать одновременно героем и антигероем для команды. Сначала Уго получил ненужную желтую карточку за то, что отбросил мяч на эмоциях.

В конце концов нападающий смог забить победный гол после ассиста от Кьезы, который стал лучшим игроком матча согласно Whoscored. Однако на радостях Уго решил снять футболку, а это в футболе наказывается желтой карточкой.

Как Экитике заработал удаление: смотреть видео

Таким образом, Уго собрал два "горчичника" из-за бессмысленного поведения и оставил команду в меньшинстве. Ливерпуль удержал победу над Саугемптоном (2:1), но Экитике теперь вынужден будет пропустить матч АПЛ против Кристал Пэлас.

Обзор матча Ливерпуль – Саутгемптон: смотреть видео

Трансферное безумие Ливерпуля

  • Мерсисайдский клуб в прошлом сезоне стал чемпионом Англии. Впрочем это не помешало клубу провести безумное трансферное окно, потратив почти 500 миллионов евро.
  • Новичками Ливерпуля стали Александер Исак, Флориан Вирц, Уго Экитике, Джереми Фримпонг, Джованни Леони и Милош Керкез. К слову, переход Исака стал самым дорогим трансфером в истории АПЛ.
  • Что же касается Экитике, то он перешел из Айнтрахта за 95 миллионов евро. На старте текущего сезона Уго оформил уже 5 голов в семи матчах.
  • Сейчас "красные" идут без потерь в АПЛ, выиграв все шесть встреч. Кроме того, подопечные Слота стартовали с победы в Лиге чемпионов, вырвав три очка у Атлетико.