Влітку Уго Екітіке обійшовся Ліверпулю у майже 100 мільйонів євро. Проте це не врятувало гравця від потрапляння у курйозну ситуацію.

В Кубку англійського ліги пройшли кілька матчів 1/16 фіналу. Серед матчів вівторка була гра за участі Ліверпуля, який почав свій шлях у змаганні з матчу проти Саутгемптона, повідомляє 24 Канал.

Що скоїв нападник Ліверпуля?

Арне Слот очікувано застосував ротацію та поберіг більшість основних футболістів. Завдяки цьому за "червоних" дебютували воротар Мамардашвілі та захисник Леоні.

Також з перших хвилин вийшов і Александер Ісак, який набирає форму. Швед влітку перейшов з Ньюкасла аж за 145 мільйонів євро, але поки не готовий проводити повні матчі.

Зрештою у грі проти "святих" Ісаку вдалось відкрити лік своїм голам у Ліверпулі. К'єза спіймав суперника на втраті м'яча та викотив під удар шведу. Проте вже після перерви гості зрівняли рахунок через помилку Ендо при кутовому.

Вирішальним став вихід Екітіке замість Ісака. Французькому новачку Ліверпуля вдалось стати одночасно героєм та антигероєм для команди. Спочатку Уго отримав непотрібну жовту картку за те, що відкинув м'яч на емоціях.

Зрештою нападник зміг забити переможний гол після асиста від К'єзи, який став найкращим гравцем матчу згідно з Whoscored. Проте на радощах Уго вирішив зняти футболку, а це у футболі карається жовтою карткою.

Таким чином, Уго зібрав два "гірчичники" через безглузду поведінку та залишив команду у меншості. Ліверпуль втримав перемогу над Саугемптоном (2:1), але Екітіке тепер змушений буде пропустити матч АПЛ проти Крістал Пелас.

