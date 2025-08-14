Однако этот Суперкубок может стать последним в таком формате. УЕФА планирует осуществить реформу турнира, сообщает 24 канал со ссылкой на The Telegraph.

Как изменится Суперкубок УЕФА?

По имеющейся информации, в Суперкубке УЕФА будут участвовать четыре команды, а не две. Как будут определяться команды-участники неизвестно – пока это победитель Лиги чемпионов и триумфатор Лиги Европы.

Идея изменения Суперкубка УЕФА рассматривалась ранее, но была отвергнута и осталась только на бумаге. Однако УЕФА снова планирует изменить формат турнира совместно с Revelent, что является партнером организации по продаже медиаправ.

Планируется также перенести место проведения Суперкубка УЕФА за пределы Европы – в США или на Ближний Восток. Президент организации Александер Чеферин ранее говорил, что матчи Лиги чемпионов могут состояться на другом континенте.

К слову. Впервые Суперкубок УЕФА разыграли в далеком 1972 году. С 1998 года команды начали проводить один матч на нейтральном поле вместо двухматчевого противостояния.

Ранее сообщали о том, что УЕФА выплатила российским клубам немалые средства с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В организации их назвали – "платежи солидарности".