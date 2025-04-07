УАФ осудила УЕФА из-за чествования памяти футболиста из России, погибшего на войне в Украине

Главная футбольная организация нашей страны выразила возмущение действиями УЕФА на последнем Конгрессе. В УАФ считают недопустимым упоминать российских террористов.

В начале апреля в сербском Белграде состоялся 49-й Конгресс УЕФА. Во время него союз опозорился несколькими скандальными поступками, связанными с Украиной.

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Протест от УАФ

Перед началом события УЕФА почтил память известных людей из футбола, которые умерли в 2024 году. Одним из них был россиянин Алексей Бугаев, который воевал против Украины в составе оккупационной армии.

Из-за такого позорного инцидента наша ассоциация футбола обратилась в УЕФА, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.. В сообщении организация отметила недопустимость такого упоминания со стороны главного футбольного органа Европы.

Российский экс-футболист Алексей Бугаев был добровольцем российской армии во время полномасштабной военной агрессии России против Украины. Он сознательно и по собственной воле принял решение идти на украинскую землю и убивать невинных украинских людей и погиб в прошлом году именно из-за этих обстоятельств. Похожая ситуация касается еще одного экс-футболиста Заура Казиева, который также был в этом списке. Кроме того, Казиев выступал за незаконно созданный оккупантами во временно оккупированном Крыму клуб ВСК-Таврия. Украинское футбольное сообщество отмечает, что для европейской футбольной семьи недопустимо и неуместно проявлять уважение таким лицам, ставя их в один ряд с действительно выдающимися футбольными деятелями. Такие вещи не должны иметь место,

– говорится в заявлении.

Кто такой Алексей Бугаев

Напомним, что Бугаев играл исключительно за российские клубы в 00-е годы и был в заявке сборной России на Евро-2004. На том турнире он сыграл два матча. Впрочем после завершения карьеры Алексей прошел путь типичного россиянина.

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Сначала футболист стал зависимым от алкоголя, после чего потерял большую сумму денег из-за неудачного бизнеса. А в 2023 году Бугаев был арестован за хранение наркотических веществ.

Алексея приговорили к 9-ти годам тюрьмы, но тот решил пойти добровольцем на войну против Украины, чтобы избежать лишения свободы. В конце концов 29 декабря прошлого года ВСУ ликвидировали российского террориста и экс-футболиста.