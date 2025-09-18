Инцидент с болельщиками случился во время матча плей-офф Лиги конференций против норвежского Фредрикстада. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Athletic.

Какое наказание получил соперник Динамо?

Фаны "орлов" вывесили красноречивый баннер с надписью: "УЕФА – мафия". Перформанс болельщиков попал в камеры объективов.

Этот баннер фаны Кристал Пэлас разворачивали также во время матчей против Ливерпуля и Челси.

Контрольно-дисциплинарные органы УЕФА рассмотрели нарушения и вынесли наказание. Лондонский клуб оштрафовали на 10 тысяч евро.

Почему болельщики Кристал Пэлас выступают против УЕФА?

В 2025 году Кристал Пэлас впервые в своей истории стал обладателем Кубка Англии. В финале "орлы" сенсационно победили Манчестер Сити (1:0).

Кроме почетного трофея клуб получил место в розыгрыше Лиги Европы.

Однако УЕФА перевел Кристал Пэлас в третий по престижности еврокубок – Лигу конференций. Все из-за нарушения правил владения несколькими клубами.

Из-за этого "орлов" понизили до Лиги конференций, а их место в Лиге Европы получил Ноттингем Форест Александра Зинченко.

Напомним, что Кристал Пэлас является соперником киевского Динамо в Лиге конференций. Соперники сыграют очный поединок 2 октября.

Ранее сообщалось о заявке украинских клубов в розыгрыше Лиги конференций на сезон-2025/26. Борьбу за трофей будут вести Динамо и Шахтер.