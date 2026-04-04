В женском футболе на уровне U-17 это привело к громкому скандалу: как видно из информации на сайте УЕФА, девичья сборная Беларуси выиграла группу квалификации на Евро, не одержав ни одной победы. К этому привела принципиальная позиция балтийских государств.

Почему белоруски продолжили борьбу за попадание на Евро?

Система отбора в юношеском женском футболе достаточно сложная: в первом раунде белоруски выступали в Лиге B и должны были занимать первое место в квартете, чтобы на второй раунд перейти в Лигу A и иметь шанс бороться за путевку на Евро.

Жеребьевка определила для сборной U-17 соперниц из Эстонии, Литвы и Мальты. Балтийские государства категорически отказались играть с представительницами страны, которая стала соучастницей российских военных преступлений против Украины.

УЕФА вместо пересмотра своего решения о допуске белорусок просто присудили литовкам и эстонкам технические поражения со счетом 0:3. В заключительном матче белоруски проиграли мальтийкам, что свидетельствует о чрезвычайно низком уровне этой команды.

Однако при равенстве очков у трех команд по нечестным дополнительным показателям – якобы 6 забитых мячей у Беларуси – именно эта сборная выиграла группу и продолжила путь к континентальному первенству.

Решение УЕФА возмутили пользователей сети, которые к тому же выразили сомнение в том, что в составе девичьей сборной действительно соревнуются только девушки. Ведь некоторые из игроков по антропометрии и внешнему виду напоминают мужчин.

