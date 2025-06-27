Украинки узнали имена первых соперниц на Уимблдоне: с кем будут играть Свитолина и другие

Наши девушки будут пытаться покорить главный травяной турнир года. Одной из них уже на первой стадии соревнования будет противостоять одна из фавориток турнира.

Уже на следующей неделе, 30 июня, стартует третий теннисный турнир Grand Slam этого года. В основной сетке женского одиночного соревнования будут участвовать 128 спортсменок, сообщает 24 Канал.

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Первые соперницы украинок

Среди них будет четверо представительниц Украины. К ним могли через квалификацию присоединиться Дарья Снигур и Александра Олейникова. Впрочем пройти отбор в Уимблдон девушки не смогли.

Также с соревнований снялась Ангелина Калинина, которая является пятой ракеткой Украины. Зато другие наши четыре теннисистки узнали имена своих первых соперниц.

Меньше всего повезло Даяне Ястремской, которая занимает 42 место в рейтинге WTA. Одесситка уже в первом круге будет противостоять второй ракетке мира Коко Гауфф.

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Американка уже трижды попадала на Даяну и каждый раз проходила ее. Что же касается первой ракетки Украины Элины Свитолиной, то ей придется стартовать с матча против Аны Бондарь из Венгрии.

Месяц назад Элина одержала над Аной тяжелую победу на Ролан Гаррос. В свою очередь Марти Костюк и Юлии Стародубцевой немного больше повезло с соперницами.

Первая будет играть против словенки Вероники Эрьявец, а вторая – против британки Франчески Джонс. Обе теннисистки расположены во второй сотне рейтинга WTA. Матчи первого круга Уимблдона пройдут 30 июня и 1 июля.