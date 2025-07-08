Однако двое из них выделялись на фоне остальных на протяжении очень длительного времени, что подтверждают 13 выигранных "Золотых мячей" на двоих. Звездный англичанин сравнил двух крупнейших звезд своего поколения Лионеля Месси и Криштиану Роналду, сообщает 24 канал со ссылкой на GiveMeSport.

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Кого Руни считает лучшим игроком в истории

Уэйн Руни заявил, что оба они являются невероятными талантами, однако на первое место поставил аргентинца. Бывший нападающий Манчестер Юнайтед объяснил, почему именно он считает номером один действующего игрока Интер Майами, а не его постоянного конкурента.

"Я думаю, что Месси – номер один в истории. Я просто думаю, что он лучший в мире. Меня много критикуют за то, что я выбираю Месси, а не Роналду. Но у каждого есть свое мнение.

Они оба невероятные. Я думаю, что это, пожалуй, два лучших игрока, которые когда-либо играли в футбол. Как по мне, Месси просто имеет немного больше дополнительного шарма, который мне нравится в игроке, вот причина моего выбора", – сказал Руни.

К слову. Уэйн Руни и Криштиану Роналду играли вместе в Манчестер Юнайтед в течение пяти лет. Вместе они выиграли восемь трофеев, в частности, Лигу чемпионов в сезоне-2007/2008.

Отметим, что уже совсем скоро Лионель Месси и Криштиану Роналду снова могут стать прямыми конкурентами на футбольном поле. Аргентинца хочет подписать один из грандов чемпионата Саудовской Аравии.