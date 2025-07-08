Проте двоє з них виділялися на тлі інших протягом дуже тривалого часу, що підтверджують 13 виграних "Золотих м'ячів" на двох. Зірковий англієць порівняв двох найбільших зірок свого покоління Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду, повідомляє 24 канал із посиланням на GiveMeSport.

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Кого Руні вважає найкращим гравцем в історії

Вейн Руні заявив, що обидва вони є неймовірними талантами, проте на перше місце поставив аргентинця. Колишній нападник Манчестер Юнайтед пояснив, чому саме він вважає номером один чинного гравця Інтер Маямі, а не його постійного конкурента.

"Я думаю, що Мессі – номер один в історії. Я просто думаю, що він найкращий у світі. Мене багато критикують за те, що я обираю Мессі, а не Роналду. Але в кожного є своя думка.

Вони обидва неймовірні. Я думаю, що це, мабуть, два найкращі гравці, які коли-небудь грали у футбол. Як на мене, Мессі просто має трішки більше додаткового шарму, який мені подобається у гравцеві, ось причина мого вибору", – сказав Руні.

До слова. Вейн Руні та Кріштіану Роналду грали разом у Манчестер Юнайтед протягом п'яти років. Разом вони виграли вісім трофеїв, зокрема, Лігу чемпіонів у сезоні-2007/2008.

Зазначимо, що вже зовсім скоро Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду знову можуть стати прямими конкурентами на футбольному полі. Аргентинця хоче підписати один з грандів чемпіонату Саудівської Аравії.