Украина – Албания: можно ли бесплатно посмотреть матч

Поэтому, к сожалению, поединок будет носить статус товарищеского матча. Албания также проиграла свой полуфинальный матч плей-офф отбора на Мундиаль, вылетев от Польши, сообщает 24 Канал.

Где смотреть матч Украина – Албания?

Тем не менее, наша национальная сборная всегда привлекает больше всего внимания среди футбольного сообщества. Матч Украина – Албания онлайн можно будет просмотреть на территории нашей страны.

Официальным транслятором матчей сборной Украины является компания Megogo. Именно она покажет игру против Албании в прямом эфире. Более того, встречу можно будет просмотреть бесплатно.

Трансляция матча Украина – Албания запланирована на телеканале "Megogo Спорт", который доступен в эфире Т2 и кабельных сетях. Кроме того, просмотр игры также будет доступен на ОТТ-платформе Megogo, но по подпискам "Оптимальная", "MEGOPACK" и "Спорт".

Комментаторами встречи будут Вадим Скичко и Вадим Шевякин. Кроме того, в 20:15 стартует аналитическая студия к матчу, тогда как стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, что Украина потеряла шанс отправиться на чемпионат мира-2026 после поражения от Швеции в полуфинале плей-офф квалификации (1:3). Главным героем встречи стал Виктор Дьокереш, на счету которого хет-трик.