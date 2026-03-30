Україна – Албанія: чи можна безкоштовно подивитися матч

Тому, на жаль, поєдинок носитиме статус товариського матчу. Албанія також програла свій півфінальний матч плей-оф відбору на Мундіаль, вилетівши від Польщі, повідомляє 24 Канал.

Де дивитися матч Україна – Албанія?

Тим не менше, наша національна збірна завжди привертає найбільше уваги серед футбольної спільноти. Матч Україна – Албанія онлайн можна буде переглянути на території нашої країни.

Офіційним транслятором матчів збірної України є компанія Megogo. Саме вона покаже гру проти Албанії в прямому ефірі. Ба більше, зустріч можна буде переглянути безкоштовно.

Трансляція матчу Україна – Албанія запланована на телеканалі "Megogo Спорт", який доступний в ефірі Т2 та кабельних мережах. Крім того, перегляд гри також буде доступний на ОТТ-платформі Megogo, але за передплатами "Оптимальна", "MEGOPACK" та "Спорт".

Коментаторами зустрічі будуть Вадим Скічко та Вадим Шевякін. Крім того, о 20:15 стартує аналітична студія до матчу, тоді як стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що Україна втратила шанс відправитись на чемпіонат світу-2026 після поразки від Швеції у півфіналі плей-оф кваліфікації (1:3). Головним героєм зустрічі став Віктор Дьокереш, на рахунку якого хет-трик.