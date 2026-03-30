С кем сборная Украины будет играть в 2026 году?

  • Товарищеский матч против Албании может стать последним в карьере Сергея Реброва в сборной. Спарринг в Валенсии начнется 31 марта в 21:45 по киевскому времени.
  • В июне сборную будут ждать также товарищеские игры, пока другие команды будут готовиться к ЧМ-2026. А уже осенью Украина стартует в Лиге наций 2026 – 2027.
  • Там украинцы будут играть в дивизионе В в одной группе с Венгрией, Северной Ирландией и Грузией. Также этот турнир будет частью отбора на Евро-2028.