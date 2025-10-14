Нас немножко встряхнул, – Довбик рассказал, благодаря чему Украине удалось победить Азербайджан
- Сборная Украины победила Азербайджан со счетом 2:1 благодаря постоянному давлению на ворота соперника, что дало результат во втором тайме.
- Артем Довбик прокомментировал победу команды, указав на важность трех набранных очков, а Йожеф Сабо остался недоволен выступлением сборной Украины.
В понедельник, 13 октября, сборная Украины провела матч четвертого тура квалификационного раунда к чемпионату мира-2026 по футболу. Соперником "сине-желтых" была национальная команда Азербайджана.
Подопечные Сергея Реброва одержали непростую победу со счетом 2:1. После поединка в эфире Megogo первыми эмоциями от игры поделился Артем Довбик, информирует 24 Канал.
Что Довбик сказал о победе над Азербайджаном?
Нападающий Ромы, в частности, объяснил, благодаря чему во втором тайме сборной Украины удалось переиграть неуступчивого соперника. Он отметил, что команда не опустила руки после пропущенного гола и постоянное давление на ворота азербайджанцев дал свой результат.
"Когда играешь против сборных, нет легких соперников. Все настраиваются, все отдаются на максимум. Да, где-то пропустили этот гол в раздевалку, и он нас немножко встряхнул, но хорошо, что так все закончилось. Главное – это три очка.
Мы настраивались на то, что нам нужно забивать, доминировать, нагружать их защитников, играть быстрее, чтобы они уставали и мы находили свои шансы для того, чтобы забить гол. Были моменты, где-то я не мог их реализовать. Но думаю, что это хорошо, если они сконцентрированы на мне – это значит, что где-то мы имеем свободное пространство, а другой игрок может реализовать большинство на поле", – сказал Довбик.
К слову. В параллельном матче группы D сборные Исландии и Франции сыграли вничью со счетом 2:2. Поэтому сейчас "сине-желтые" отстают от лидера квартета на три зачетных очка.
Отметим, что накануне также матч с Азербайджаном прокомментировал бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо. В комментарии для BLIK он заявил, что ожидал более простой победы "сине-желтых".
Не ожидал я, что будет такая тяжелая игра, но это полностью вина наших игроков. Ну не умеют они держать мяч! Не держится он в ногах наших ребят абсолютно. Отбор – потеря, отбор – потеря, и так постоянно. Я тоже, смотря игру, переживал... Ну что это такое? Украина ведет в счете и вместо того, чтобы успокоить игру, придержать мяч, контролировать то, что происходит на поле, наши допускают ошибку за ошибкой. Много брака, очень много. Все это говорит о невысоком классе наших игроков,
– сказал специалист.
Напомним, что в поединках сборной Украины традиционно болельщики определяют "Льва матча". На этот раз победитель набрал 55% голосов.
Что нужно сборной Украины для выхода на ЧМ-2026?
- За два тура до завершения группового раунда отбора в нашей группе есть три претендента на выход на чемпионат мира-2026. Команда с первого места напрямую выходит на турнир, а та, которая займет второе место – попадет в плей-офф, где надо будет пройти двух оппонентов.
- Сейчас Франция имеет в своем активе 10 очков, в Украины 7 зачетных баллов, а в Исландии – 4. При равном количестве преимущество будет иметь сборная с лучшей разницей голов.
- Для гарантированного выхода в плей-офф "сине-желтым" нужно набрать два очка в поединках против Франции (13 ноября) и Исландии (16 ноября). В случае же одинакового количества очков с Исландией, к сожалению, преимущество в разнице голов будет не в нашу пользу.
- Также остается шанс на первую строчку. Для этого надо добывать две победы и желательно с разгромным счетом, ведь сейчас в Украины баланс голов 8:7, а у Франции – 9:3.