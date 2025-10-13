Поединок 4-го тура квалификации на чемпионат мира-2026 между сборными Украины и Азербайджана состоится в понедельник, 13 октября. Стартовый свисток арбитра на стадионе "Краковия" в Кракове прозвучит в 21:45 по киевскому времени, пишет 24 Канал.
Кто выйдет в старте Украины на матч с Азербайджаном?
Перед поединком с Азербайджаном лагерь сборной Украины покинул полузащитник Георгий Судаков, который травмировал плечо в предыдущем матче с Исландией (5:3). Впрочем, в заявку попал хавбек Брэндфорда Егор Ярмолюк, который пропустил игру с "викингами".
По сравнению с победным матчем против Исландии Сергей Ребров сделал четыре замены: вместо Георгия Судакова, Владислава Ваната, Николая Шапаренко и Ивана Калюжного вышли Егор Ярмолюк, Олег Очеретько, Назар Волошин и Артем Довбик.
- Вратарь: Анатолий Трубин
- Защитники: Ефим Конопля, Николай Матвиенко, Илья Забарный, Виталий Миколенко
- Полузащитники: Егор Ярмолюк, Руслан Малиновский, Олег Очеретько, Алексей Гуцуляк, Назар Волошин
- Нападающий: Артем Довбик
Стартовый состав сборной Украины: смотрите видео
Турнирное положение сборной Украины
- После трех сыгранных туров сборная Украины занимает второе место в группе Н. На счету подопечных Сергея Реброва четыре балла.
- Сборная Азербайджана в трех предыдущих матчах заработала одно очко. В квартете Н соперник сборной Украины занимает последнее четвертое место.
- Первый матч между соперниками в Баку завершился вничью. Украинцы открыли счет после удара Судакова, но азербайджанцы восстановили паритет с одиннадцатиметрового, который реализовал Эмин Махмудов.
- В рейтинге ФИФА сборная Азербайджана занимает 124 место, а Украина занимает 28 строчку.