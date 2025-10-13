Поєдинок 4-го туру кваліфікації на чемпіонат світу-2026 між збірними України та Азербайджану відбудеться у понеділок, 13 жовтня. Стартовий свисток арбітра на стадіоні "Краковія" у Кракові пролунає о 21:45 за київським часом, пише 24 Канал.
Хто вийде у старті України на матч з Азербайджаном?
Перед поєдинком з Азербайджаном табір збірної України залишив півзахисник Георгій Судаков, який травмував плече у попередньому матчі з Ісландією (5:3). Втім, до заявки потрапив хавбек Брендфорда Єгор Ярмолюк, який пропустив гру з "вікінгами".
У порівнянні з переможним матчем проти Ісландії Сергій Ребров зробив чотири заміни: замість Георгія Судакова, Владислава Ваната, Миколи Шапаренка і Івана Калюжного вийшли Єгор Ярмолюк, Олег Очеретько, Назар Волошин і Артем Довбик.
- Воротар: Анатолій Трубін
- Захисники: Юхим Конопля, Микола Матвієнко, Ілля Забарний, Віталій Миколенко
- Півзахисники: Єгор Ярмолюк, Руслан Маліновський, Олег Очеретько, Олексій Гуцуляк, Назар Волошин
- Нападник: Артем Довбик
Стартовий склад збірної України: дивіться відео
Турнірне положення збірної України
- Після трьох зіграних турів збірна України займає другу сходинку у групі Н. На рахунку підопічних Сергія Реброва чотири бали.
- Збірна Азербайджану у трьох попередніх матчах заробила одне очко. У квартеті Н суперник збірної України займає останнє четверте місце.
- Перший матч між суперниками у Баку завершився внічию. Українці відкрили рахунок після удару Судакова, але азербайджанці відновили паритет з одинадцятиметрового, який реалізував Емін Махмудов.
- У рейтингу ФІФА збірна Азербайджану займає 124 місце, а Україна посідає 28 сходинку.