Виталий Волочай выдал неутешительный прогноз относительно шансов полузащитника английского Брентфорда. По словам комментатора, Егор Ярмолюк сыграет в следующем матче сборной Украины только в крайнем случае, пишет 24 Канал со ссылкой на "Еврофутбол".

Стоит узнать Украина – Азербайджан: во сколько начнется матч отбора на ЧМ-2026 по футболу

Сыграет ли Ярмолюк против в матче Украина – Азербайджан?

Сергей Ребров, скорее всего, не сможет рассчитывать на 21-летнего талантливого футболиста в игре против Азербайджана 13 октября.

99,9 процентов по тому, что я, как минимум, знаю, что по договоренности с тренерами, с медицинским штабом Брентфорда, он типа если ну совсем сильно будет надо, то тогда, может выйдет. То есть маловероятно, что он выйдет,

– сообщил Волочай.

К слову, Ярмолюк уже из-за травмы пропустил первую октябрьскую игру "сине-желтых" против Исландии.

Напомним, что в матче против Исландии травмировался Георгий Судаков. Полузащитник Бенфики повредил плечо и уже покинул расположение сборной Украины. В лиссабонском клубе украинского футболиста будет ждать медицинское обследование, которое определит срок восстановления Георгия.

Главный тренер сборной Сергей Ребров в прямом эфире на ютуб-канале УАФ прокомментировал выступление своей команды против "викингов".

"С Исландией всегда очень тяжело играть. Я видел очень много их игр. Особенно дома когда играют, они очень мощные, дают очень много борьбы. Сегодня очень важно было выиграть эту борьбу, надо посмотреть по проценту. Но я считаю, если мы выиграли игру, то игроки действительно отдавали себя. После 3:3 мы не пытались сохранить этот результат, мы шли вперед и все делали для победы", – сказал Ребров.

Что известно о следующем матче Украины против Азербайджана?