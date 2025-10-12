Игрок сборной Украины Егор Ярмолюк залечил повреждение, из-за которого пропустил матч с Исландией. Полузащитник успел провести тренировку вместе с партнерами по команде.

В октябре сборную Украины ожидает еще один матч квалификации на ЧМ-2026 против Азербайджана. Перед важным поединком в общую группу вернулся полузащитник Егор Ярмолюк, пишет 24 Канал со ссылкой на ТаТоТаке.

Читайте также Турнирная таблица и результаты Украины в отборе на ЧМ-2026

Сыграет ли Ярмолюк с Азербайджаном?

Футболисты сборной Украины, не игравшие с Исландией с первых минут или не выходившие на поле в Рейкьявике, провели тренировку в Польше. Среди игроков занимался полузащитник Егор Ярмолюк.

Егор Ярмолюк провел тренировку со сборной / фото УАФ

21-летний футболист пропустил феерическую игру с Исландией (5:3) из-за повреждения связок голеностопного сустава. Егор даже не попал в заявку на матч. Однако к поединку с Азербайджаном Ярмолюк успел восстановиться.

Отметим, что перед игрой с Исландией на пресс-конференции, которая транслировалась УАФ, главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров анонсировал возвращение в общую группу Егора Ярмолюка. Специалист рассчитывает на помощь игрока из АПЛ.

Какова кадровая ситуация в сборной Украины перед матчем с Азербайджаном?