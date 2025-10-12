Гравець збірної України Єгор Ярмолюк залікував ушкодження, через яке пропустив матч з Ісландією. Півзахисник встиг провести тренування разом з партнерами по команді.

У жовтні збірну Україну очікує ще один матч кваліфікації на ЧС-2026 проти Азербайджану. Перед важливим поєдинком у загальну групу повернувся півзахисник Єгор Ярмолюк, пише 24 Канал з посиланням на ТаТоТаке.

Чи зіграє Ярмолюк з Азербайджаном?

Футболісти збірної України, що не грали з Ісландією з перших хвилин або не виходили на поле у Рейк'явіку, провели тренування у Польщі. Серед гравців займався півзахисник Єгор Ярмолюк.

Єгор Ярмолюк провів тренування зі збірною / фото УАФ

21-річний футболіст пропустив феєричну гру з Ісландією (5:3) через ушкодження звʼязок гомілкостопного суглобу. Єгор навіть не потрапив у заявку на матч. Проте до поєдинку з Азербайджаном Ярмолюк встиг відновитися.

Зазначимо, що перед грою з Ісландією на пресконференції, яка транслювалася УАФ, головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров анонсував повернення у загальну групу Єгора Ярмолюка. Фахівець розраховує на допомогу гравця з АПЛ.

Яка кадрова ситуація в збірній України перед матчем з Азербайджаном?