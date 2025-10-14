Укр Рус
14 октября, 14:09
Школьники с Херсонщины разорвали сеть своим стримом во время матча Украина – Азербайджан

Анатолий Дерека
Основные тезисы
  • Блогеры с канала "Арбузный футбол" стали популярными во время матча Украина – Азербайджан.
  • Ребята были шокированы рекламой от комика Артема Дамницкого.

Блогеры с канала "Арбузный футбол" стали звездами соцсетей после очередного матча сборной Украины. Ребят прорекламировал известный комик и шоумен.

Сборная Украины по футболу отыграла четвертый матч в отборе на чемпионат мира-2026. Команда Сергея Реброва в тяжелом матче переиграла Азербайджан (2:1), сообщает 24 Канал.

По теме Украина – Азербайджан: Ребров прокомментировал победу "сине-желтых" в отборе на ЧМ-2026

Кого прорекламировал Дамницкий?

Во время игры в соцсетях немало блогеров проводили стримы и комментировали матч Украина – Азербайджан онлайн. Одной из самых популярных была трансляция на ютуб-канале "ВЗБІРНА".

Среди ведущих стрима был известный комик Артем Дамницкий. Во время трансляции шоумен решил прорекламировать другую трансляцию, которую вели на канале "Арбузный футбол".

Его ведут двое молодых ребят с Херсонщины. Артем увидел, что их смотрит только шесть фанатов и решил прорекламировать стримеров в своем онлайне.

Как Дамницкий порадовал молодых блогеров: смотреть видео

Это имело свой эффект, ведь на трансляцию "Арбузного футбола" пришли сразу несколько сотен зрителей. Реакция ведущих была очень искренней и бесценной!

Сборная Украины в отборе на ЧМ-2026

  • Подопечные Сергея Реброва взяли максимум очков в октябрьских матчах квалификации на чемпионат мира-2026. Украина обыграла Исландию (5:3) и Азербайджан (2:1).
  • После четырех туров в группе D сборная Украины занимает второе место с семью баллами. Лидирует Франция, у которой 10 очков, тогда как Исландия имеет в своем активе четыре балла.
  • Последние матчи в группе отбора на Мундиаль подопечные Реброва сыграют 13 ноября против Франции (на выезде) и 16 ноября против Исландии (номинально дома).
  • Напрямую на ЧМ-2026 выйдет победитель группы. В свою очередь команда, которая займет второе место, получит путевку в плей-офф.
  • Финальная часть чемпионата мира состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.