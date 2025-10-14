Школьники с Херсонщины разорвали сеть своим стримом во время матча Украина – Азербайджан
- Блогеры с канала "Арбузный футбол" стали популярными во время матча Украина – Азербайджан.
- Ребята были шокированы рекламой от комика Артема Дамницкого.
Блогеры с канала "Арбузный футбол" стали звездами соцсетей после очередного матча сборной Украины. Ребят прорекламировал известный комик и шоумен.
Сборная Украины по футболу отыграла четвертый матч в отборе на чемпионат мира-2026. Команда Сергея Реброва в тяжелом матче переиграла Азербайджан (2:1), сообщает 24 Канал.
По теме Украина – Азербайджан: Ребров прокомментировал победу "сине-желтых" в отборе на ЧМ-2026
Кого прорекламировал Дамницкий?
Во время игры в соцсетях немало блогеров проводили стримы и комментировали матч Украина – Азербайджан онлайн. Одной из самых популярных была трансляция на ютуб-канале "ВЗБІРНА".
Среди ведущих стрима был известный комик Артем Дамницкий. Во время трансляции шоумен решил прорекламировать другую трансляцию, которую вели на канале "Арбузный футбол".
Его ведут двое молодых ребят с Херсонщины. Артем увидел, что их смотрит только шесть фанатов и решил прорекламировать стримеров в своем онлайне.
Как Дамницкий порадовал молодых блогеров: смотреть видео
Это имело свой эффект, ведь на трансляцию "Арбузного футбола" пришли сразу несколько сотен зрителей. Реакция ведущих была очень искренней и бесценной!
Сборная Украины в отборе на ЧМ-2026
- Подопечные Сергея Реброва взяли максимум очков в октябрьских матчах квалификации на чемпионат мира-2026. Украина обыграла Исландию (5:3) и Азербайджан (2:1).
- После четырех туров в группе D сборная Украины занимает второе место с семью баллами. Лидирует Франция, у которой 10 очков, тогда как Исландия имеет в своем активе четыре балла.
- Последние матчи в группе отбора на Мундиаль подопечные Реброва сыграют 13 ноября против Франции (на выезде) и 16 ноября против Исландии (номинально дома).
- Напрямую на ЧМ-2026 выйдет победитель группы. В свою очередь команда, которая займет второе место, получит путевку в плей-офф.
- Финальная часть чемпионата мира состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.