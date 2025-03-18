Дважды обслуживал матчи грандов УПЛ: кто рассудит игру Лиги наций Украина – Бельгия
- Матч Лиги наций между Украиной и Бельгией будет обслуживать швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером.
- Украина проведет первый поединок 20 марта в испанской Мурсии, а ответный матч состоится 23 марта в бельгийском Генке.
В четверг, 20 марта, сборная Украины по футболу проведет поединок плей-офф в Лиге наций-2024/2025. Соперником команды Сергея Реброва станет национальная команда Бельгии.
Начало матча состоится в 21:45 по киевскому времени в испанской Мурсии. УЕФА обнародовал судейское назначение на эту игру, информирует 24 Канал.
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Кто будет обслуживать матч
Поединок будет обслуживать швейцарская бригада арбитров. Стартовый свисток на "Эстадио Энрике Рока" сделает Сандро Шерер, который будет главным рефери.
С украинскими командами он пересекался дважды уже в нынешнем сезоне. Оба матча закончились с одинаковым счетом, но разными эмоциями для наших грандов:
- 21.08.2024 Динамо 0:2 Зальцбург
- 22.01.2025 Шахтер 2:0 Брест
Помогать в поле швейцарскому судье будут его земляки Штефан де Алмейда и Йонас Эрни. Резервный арбитр – Лионель Чуди, а за работу системы VAR будут отвечать Федаи Сан и Лукас Фандрих.
Интересный факт. До начала карьеры профессионального рефери Сандро Шерер работал учителем в различных гимназиях. Также он был инструктором в горнолыжном спорте.
Отметим, что ответный матч состоится в бельгийском Генке 23 марта. Победитель противостояния по сумме двух поединков следующий сезон в Лиге наций будет играть в дивизионе A, а тот, кто проиграет – в лиге B.
Напомним, что перед первым матчем сборная Украины потеряла своего защитника Максима Таловерова. Он из-за повреждения уже покинул расположение "сине-желтых".