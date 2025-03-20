Этот матч будет обслуживать швейцарская бригада арбитров во главе с 36-летним Сандро Шерером. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Прогноз от экс-полузащитника сборной Украины

Ожиданиями от предстоящего противостояния поделился Игорь Худобяк. Бывший игрок Карпат считает, что матч на "Эстадио Энрике Рока" будет довольно закрытым, где ни одна из команд не будет сильно рисковать, сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

"Считаю, что сборная Бельгии является фаворитом этого матча, хотя и не явным. У них больше шансов, больше опыта, чтобы пройти Украину и остаться в Лиге А. Впрочем, сборная Украины должна играть в свой футбол, несмотря на статус соперника – или это фаворит, или слабая команда. Самое главное – отдаться игре на все 100%, продемонстрировать максимальную самоотдачу, надежно сыграть в обороне и использовать свои моменты, которые обязательно будут в этих двух поединках.

Главное преимущество Украины – это вратарь Трубин и пара центральных защитников Забарный – Матвиенко. Они уже хорошо сыгрались, прекрасно понимают друг друга, и это может стать нашим козырем. Матч обещает быть интересным. Украине нечего терять – команда борется за повышение в классе Лиги наций, и психологического давления здесь быть не должно. Ожидаю, что украинцы сосредоточатся на игре в обороне и будут делать ставку на контратаки", – сказал Худобяк.

По мнению уроженца Ивано-Франковска, сборная Бельгии уже не является такой грозной, как три-четыре года назад. У "красных дьяволов" есть определенные проблемы и происходит смена поколений, поэтому в дуэли против них Украина может надеяться на положительный результат:

Конечно, бельгийцы будут бояться украинских форвардов, а также Цыганкова, центральных защитников и вратаря сборной Украины. Думаю, что первый матч будет похожим на их противостояние на Евро-2024. Обе команды будут действовать осторожно, без лишних рисков. Мой прогноз – ничья 1:1.

Отметим, что в первом поединке тренерский штаб не сможет рассчитывать на двух футболистов, которые находятся в расположении "сине-желтых". Ответный матч состоится 23 марта в Генке.