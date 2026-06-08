"У наших ворот пожаров было больше": Маркевич назвал проблему сборной Украины в матче с Данией
Сборная Украины провела товарищеский матч против сборной Дании. На 65-й минуте, когда из-за проблем со здоровьем Кристиан Эриксен потерял сознание, счет был 2:1 в пользу Дании. Единственный гол в составе украинцев забил Виктор Цыганков.
После того как Эриксен пришел в себя на поле, команды решили не продолжать игру. Опытный тренер Мирон Маркевич дал комментарий сайту META относительно выступления украинской сборной в этом товарищеском поединке.
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Как Маркевич оценил игру сборной Украины?
По словам специалиста, обе команды провели не самый качественный матч, однако больше проблем возникло именно в защитном звене "сине-желтых".
Ошибок хватало как со стороны Украины, так и Дании. Однако у наших ворот пожаров было больше. Мы слишком легко пропускали голы. Было два опорных полузащитника, но это не помешало датчанам господствовать в этой зоне,
– отметил Маркевич.
Он подчеркнул, что чрезвычайно важно отработать командные действия в обороне перед официальными матчами.
У своих ворот необходимо действовать более организованно. Это сейчас, наверное, самое главное. И это касается не только защитников, но и командных действий в целом,
– сказал он.
Маркевич напомнил, что проблемы в обороне проявлялись и в предыдущих поединках, в частности против Польши, и призвал серьезно готовиться к предстоящим матчам Лиги наций против Венгрии и Грузии.
Когда не пропускаешь, то уже не проигрываешь, а впереди свой момент всегда можно найти,
– резюмировал экс-тренер сборной Украины.
Он отметил, что именно улучшение оборонительных действий должно стать приоритетом для команды.
Как прошел матч Украина – Дания?
На 13-й минуте Дания открыла счет: Патрик Доргу сместился с фланга и нанес точный удар по воротам Анатолия Трубина.
На 36-й минуте хозяева удвоили преимущество. После сейва Трубина украинские защитники не уследили за Йоакимом Мегле, который первым добежал до мяча и забил.
На 44-й минуте Украина сократила отставание. Виктор Цыганков эффективно действовал в штрафной площадке после контратаки и забил гол перед перерывом.
На 45+ минуте "сине-желтые" забили второй мяч через Романа Яремчука, но гол был отменен из-за офсайда.
На 65-й минуте игра была временно остановлена из-за проблем с сердцем у Кристиана Эриксена. Игроки обеих команд создали живой круг на поле, пока медики оказывали помощь. Позже Датский футбольный союз подтвердил стабилизацию состояния Эриксена. Впоследствии главный арбитр принял решение полностью прекратить игру и не доигрывать оставшееся время, оставшееся время.
Этот матч стал вторым для сборной Украины под руководством нового главного тренера Андреа Мальдери.