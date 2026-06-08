Після того як Еріксен прийшов до тями на полі, команди вирішили не продовжувати гру. Досвідчений тренер Мирон Маркевич дав коментар сайту META щодо виступу української збірної у цьому товариському поєдинку.

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Як Маркевич оцінив гру збірної України?

За словами фахівця, обидві команди провели не найякісніший матч, однак більше проблем виникло саме у захисній ланці "синьо-жовтих".

Помилок вистачало як з боку України, так і Данії. Однак біля наших воріт пожеж було більше. Ми надто легко пропускали голи. Було два опорних півзахисники, але це не завадило данцям панувати в цій зоні,

– зазначив Маркевич.

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Він підкреслив, що надзвичайно важливо відпрацювати командні дії в обороні перед офіційними матчами.

Біля своїх воріт необхідно діяти більш організовано. Це зараз, напевно, найголовніше. І це стосується не лише захисників, а й командних дій загалом,

– сказав він.

Маркевич нагадав, що проблеми в обороні проявлялися й у попередніх поєдинках, зокрема проти Польщі, і закликав серйозно готуватися до майбутніх матчів Ліги націй проти Угорщини та Грузії.

Коли не пропускаєш, то вже не програєш, а попереду свій момент завжди можна знайти,

– резюмував екстренер збірної України.

Він відзначив, що саме поліпшення оборонних дій має стати пріоритетом для команди.

Як пройшов матч Україна – Данія?

На 13-й хвилині Данія відкрила рахунок: Патрік Доргу змістився з флангу і завдав точного удару по воротах Анатолія Трубіна.

На 36-й хвилині господарі подвоїли перевагу. Після сейву Трубіна українські захисники не встежили за Йоакімом Мегле, який першим добіг до м'яча та забив.

На 44-й хвилині Україна скоротила відставання. Віктор Циганков ефективно діяв у штрафному майданчику після контратаки та забив гол перед перервою.

На 45+ хвилині "синьо-жовті" забили другий м'яч через Романа Яремчука, але гол було скасовано через офсайд.

На 65-й хвилині гру було тимчасово зупинено через проблеми з серцем у Крістіана Еріксена. Гравці обох команд створили живе коло на полі, поки медики надавали допомогу. Пізніше Данський футбольний союз підтвердив стабілізацію стану Еріксена. Згодом головний арбітр ухвалив рішення повністю припинити гру та не догравати час, що залишився.

Цей матч став другим для збірної України під керівництвом нового головного тренера Андреа Мальдери.